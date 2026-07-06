Devisen: US-Dollar etwas fester

Zürich – Wegen des Feiertages in den USA zur 250-Jahr-Feier endete die vergangene Woche ohne grössere Störfeuer – auch am Devisenmarkt. Zudem blieb gerade in Nahost die Lage über das Wochenende ruhig. Zum Wochenstart ist bei den wichtigsten Währungspaaren aktuell eine leichte Dollar-Aufwertung zu sehen.

So notiert das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8047 nach 0,8036 am Freitagabend. Auch das Euro-Dollar-Paar deutet bei einem Stand von 1,1429 (Freitag: 1,1439) eine leichte Bewegung zugunsten des Greenback an. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9196 auf der Stelle.

Zu Beginn der neuen Woche stehen Stimmungsindikatoren im Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich am Nachmittag vor allem auf die USA. Dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an. (awp/mc/ps)