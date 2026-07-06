Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds: 15 Jahre erfolgreiches Investieren in Europa – und der Blick nach vorn

Von Birgitte Olsen, Laurent Picard und Eduardo Bravo

Zürich – Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds feiert sein 15-jähriges Bestehen und blickt auf eine langfristige Erfolgsbilanz zurück, die über sehr unterschiedliche Marktphasen hinweg aufgebaut wurde. Seit Auflegung hat die Strategie eine starke absolute und relative Performance erzielt und ist dabei ihrer konsequenten Investmentphilosophie treu geblieben. Mit Blick auf das nächste Kapitel sieht das Portfoliomanagementteam attraktive Chancen bei europäischen Small- und Mid-Caps.

Das Team ist stolz auf diesen Meilenstein, nicht zuletzt, weil Langlebigkeit und Outperformance im aktiven Asset Management selten sind. Seit der Lancierung hat die Strategie eine annualisierte Nettorendite von rund 11% erzielt, was in etwa einer Verfünffachung des ursprünglich investierten Kapitals entspricht. Zudem hat sie ihre Benchmark übertroffen und rangiert im Vergleich zu Mitbewerbern im ersten Quartil. In diesem Zeitraum hat die Strategie die Eurokrise, den Brexit, die COVID-19-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, den Zinsschock von 2022, Zölle sowie erneute geopolitische Spannungen gemeistert. Diese Beständigkeit in unterschiedlichen Marktumfeldern spiegelt die Disziplin der Investmentphilosophie und des Investmentprozesses wider.

«Fünfzehn Jahre sind ein bedeutender Meilenstein, denn sie stellen die Beständigkeit der Strategie unter Beweis», sagt Birgitte Olsen, Team Head und Co-Lead Portfoliomanagerin des Fonds. «Das ist keineswegs selbstverständlich. Gemäss dem jüngsten SPIVA Europe Report überleben weniger als 60% der europäischen Aktienfonds einen Zeitraum von zehn Jahren.»

Eine bewährte Investmentphilosophie

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds konzentriert sich auf europäische Small- und Mid-Caps – ein Anlageuniversum von mehr als 2000 Unternehmen, das weniger intensiv analysiert und weniger effizient bewertet ist als das Large-Cap-Segment. Innerhalb dieses Universums sucht das Team nach unternehmerisch geführten Firmen, die von Gründern, Familien oder engagierten langfristigen Kernaktionären geführt oder beeinflusst werden und bei denen Management und Investoren dieselben Interessen verfolgen.

Ebenso wichtig ist eine stringente Bewertungsdisziplin. Das Team investiert nur dann, wenn ein Unternehmen mit einem deutlichen Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt wird, was der Strategie sowohl Aufwärtspotenzial als auch eine Sicherheitsmarge verschafft. Dieser Ansatz ist stilunabhängig. Der Fonds investiert in Value-, GARP- und Growth-Unternehmen, sofern die Fundamentaldaten den Kurs rechtfertigen.

«Unser Wettbewerbsvorteil beruht auf Spezialisierung, Zugang und Geduld», sagt Laurent Picard, Co-Lead Portfoliomanager. «Das europäische Small- und Mid-Cap-Universum ist breit und fragmentiert, was Branchenkenntnisse, lokales Know-how und den direkten Zugang zu den Unternehmen belohnt. Ebenso wichtig ist Geduld. Wir sind bereit, kurzfristige Unsicherheiten auszublenden, wenn wir überzeugt sind, dass das langfristige Wertschöpfungspotenzial eines Unternehmens intakt ist.»

Erkenntnisse aus 15 Jahren

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den vergangenen 15 Jahren betrifft die Bilanzstärke und die Qualität des Managements. Rückblickend lassen sich Fehlentscheidungen meist darauf zurückzuführen, dass die Verschuldung unterschätzt oder die Kapitalallokation des Managements nicht kritisch genug hinterfragt wurde. Trifft ein konjunktureller Abschwung auf eine angespannte Bilanz und ein schwaches Managementteam, kann aus einer vorübergehenden Schwierigkeit ein dauerhafter Kapitalverlust werden.

«Finanzielle Stabilität bleibt ein zentrales Element unseres Investmentansatzes», sagt Eduardo Bravo, Portfoliomanager der Strategie. «Derzeit weisen rund 30% der Unternehmen im Portfolio eine Nettoliquidität auf, und der durchschnittliche Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) des Portfolios liegt unter 1x. Starke Bilanzen sind nicht nur defensiv, sie verschaffen Optionen: die Fähigkeit, weiter zu investieren, Marktanteile zu gewinnen oder schwächere Wettbewerber zu übernehmen, gerade dann, wenn andere sich zurückziehen müssen.»

Attraktive Perspektiven

Das Team ist der Überzeugung, dass die Rahmenbedingungen für europäische Small- und Mid-Caps derzeit so attraktiv sind wie lange nicht mehr. Die Anlageklasse profitiert von einigen der stärksten strukturellen Veränderungen, die die Weltwirtschaft derzeit prägen. Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Energieeffizienz, industrielle Automatisierung und Reshoring sorgen für eine erhebliche Nachfrage nach hochspezialisierten Unternehmen. Viele dieser Unternehmen profitieren nicht nur von diesen Trends, sondern nehmen in ihren jeweiligen Nischen der Wertschöpfungskette eine führende Position ein. Sie verfügen über Preissetzungsmacht und Wachstumspotenzial, das weit über einen einzelnen Konjunkturzyklus hinausreicht.

Gleichzeitig bleiben die Bewertungen attraktiv. Europäische Small Caps werden weiterhin unter ihrem historischen Bewertungsdurchschnitt und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt. Dies ist historisch bemerkenswert, da Small Caps aufgrund ihres überdurchschnittlichen langfristigen Wachstumspotenzials in der Regel mit einer Bewertungsprämie gehandelt wurden.

«Für langfristig orientierte Anleger bietet die Kombination aus sich verbessernden Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und strukturellem Wachstum aus unserer Sicht eine überzeugende Anlagechance», sagt Birgitte Olsen. «Mit dem nächsten Kapitel bleibt unser Fokus unverändert: Wir verfolgen weiterhin den disziplinierten Investmentansatz, der die Strategie in den vergangenen 15 Jahren geprägt hat, und investieren in qualitativ hochwertige, eigentümergeführte Unternehmen mit dem Potenzial, langfristig nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen.»

Erfahren Sie mehr über unsere Anlagelösung. (Bellevue Asset Management/mc/ps)