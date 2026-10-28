Devisen: Warten auf Fed

Zürich – Am Devisenmarkt herrscht am Mittwoch eine gewisse Zurückhaltung. Denn am Abend steht die Sitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda, am morgigen Donnerstag folgt die EZB.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9234 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Frankenpaar steht mit 0,8304 etwas höher als am Vorabend (0,8287). Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1119 nach 1,1133 am Vorabend gehandelt.

Da weder in den USA noch in der Eurozone Zinsänderungen erwartet werden, rücken die begleitenden Kommentare entsprechend stark in den Blick. Sollte Fed-Chef Kevin Warsh aber seiner Linie treu bleiben, dürften auch in der Pressekonferenz wenige bis keine Hinweise auf die nächste Sitzung im Dezember versteckt sein, merkt die Commerzbank an. Am Markt wird zum Jahresende aktuell zu über 80 Prozent eine weitere Erhöhung eingepreist. (awp/mc/ps)