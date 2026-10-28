Magic Travel startet am 1. November – nach einem Rekordsommer mit 1,2 Millionen Eintritten

Sitten – Magic Pass startet sein Programm Magic Travel am 1. November 2026. Ab diesem Datum sind fünf Tagesfahrkarten mit dem öffentlichen Verkehr ohne Aufpreis im Abonnement enthalten, um diesen Winter die Schweizer Stationen des Magic-Pass-Netzwerks zu erreichen. Die Neuerung folgt auf eine besonders erfolgreiche Sommersaison mit 1,2 Millionen Eintritten seit Mai. Für die Saison 2026/27 wurden bereits über 383’000 Magic-Pass-Abonnemente verkauft.

5 Fahrten während der gesamten Wintersaison inbegriffen

Wie bei der Lancierung der 10. Ausgabe angekündigt, werden fünf Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr pro Abonnement während der gesamten Wintersaison inbegriffen. Vom 1. November 2026 bis zum 30. April 2027 verfügen «Inhaberinnen und Inhaber» eines Magic Pass’ über fünf Fahrtguthaben. Damit können sie von einem Ausgangsort in der Schweiz die Schweizer Stationen des Magic-Pass-Netzwerks erreichen mit dem Zug und/oder Bus.

Ab dem 1. November sind die ersten bereits geöffneten Stationen mit Magic Travel erreichbar. Weitere Destinationen kommen mit der jeweiligen Eröffnung der Wintersaison hinzu. Die laufend aktualisierte Liste ist bei der Buchung jederzeit im Kundenkonto einsehbar.

Einfacher digitaler Buchungsprozess und angepasste Kapazitäten

Die Ticketbuchung ist ab heute, 28. Oktober 2026, direkt über das Kundenkonto und auf der Website und in der App von Magic Pass möglich. Die Fahrten können ab 1. November 2026 stattfinden. Fahrten können bis zu sieben Tage im Voraus gebucht und bis Mitternacht am Vortag der Abreise unkompliziert storniert werden. Um die Reisequalität zu gewährleisten und die Auslastung der Bahn- und Busverbindungen zu steuern, ist die Anzahl verfügbarer Tickets je nach Fahrplan und Verbindung begrenzt.

Ein Sommer mit Besucherzahlen auf Rekordniveau

Begünstigt durch sonniges Wetter und die wachsende Begeisterung für die Berge im Sommer erreichten die Besucher zahlen der Magic-Pass-Destinationen einen neuen Höchststand: Vom 1. Mai bis zum 28. Oktober 2026 wurden 1,2 Millionen Eintritte verzeichnet. 69 % der Kundinnen und Kunden haben ihr Abonnement bereits genutzt. Die Sommernutzung macht inzwischen mehr als 20 % der gesamten jährlichen Nutzung aus. Am letzten Sonntag im August wurde mit 21’769 Besuchen an einem einzigen Tag die höchste Besucherzahl des Sommers registriert, verteilt auf die an diesem Tag geöffnete Magic-Pass-Gebiete.

Die grosse Nachfrage im Sommer zeigt sich in allen Partnerregionen: Auf den Kanton Bern entfallen 23 % der Eintritte, auf die Zentralschweiz und den Kanton Freiburg jeweils 18 %, auf das Oberwallis 17 %, auf das französischsprachige Wallis 13,5 % und auf die Waadtländer Alpen 6,5 %. Die übrigen Destinationen machen zusammen 4 % aus.

Auf dem Weg zu 390’000 Kundinnen und Kunden

Die Marke von 383’000 verkauften Abonnementen wurde überschritten. Gemäss den Prognosen der Genossenschaft dürfte die Zahl bis zu den Feiertagen zum Jahresende auf 390’000 verkaufte Magic Pass steigen.

Nützliche Informationen und Links

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Informationsseite und in den FAQ. Dort erfahren Sie auch mehr über den Buchungsprozess:

www.magicpass.ch/de/magictravel

www.magicpass.ch/de/faq/magic-pass

(Magic Pass/mc/ps)