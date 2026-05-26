Devisen: Wenig Bewegung

Zürich – Am Devisenmarkt gibt es weiterhin eher wenig Bewegung. Zwar verdichteten sich über das Wochenende die Hinweise auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran, Anleger blieben aber skeptisch und warteten ab.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9112 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7835. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1630 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1612.

Laut Commerzbank fügt sich die Reaktion der Devisenmärkte in das allgemeine Bild niedriger Volatilität der vergangenen Wochen ein. Zudem sei es wohl nur umsichtig, sich angesichts der Unberechenbarkeit der beteiligten Parteien vorerst noch zurückzuhalten. Die Meldung neuer Angriffe am heutigen Morgen dürfte diese Vorsicht bestärken. Sollte der Konflikt dann tatsächlich ändern, sei dann auch mit grösseren Reaktionen zu rechnen. (awp/mc/ps)