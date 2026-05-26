moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Epic Suisse: Portfoliowert steigt im ersten Quartal auf 1,69 Milliarden Franken
Dossiers

Epic Suisse: Portfoliowert steigt im ersten Quartal auf 1,69 Milliarden Franken

Epic Suisse: Portfoliowert steigt im ersten Quartal auf 1,69 Milliarden Franken
Arik Parizer, CEO EPIC Suisse. (Foto: EPIC)
Von moneycab

Zürich – Die vor allem in Schweizer Büro-, Laden- und Logistikflächen investierte Immobiliengesellschaft Epic Suisse hat im ersten Quartal 2026 einen Portfoliowert von 1,69 Milliarden Franken ausgewiesen. Die Bewertung der in Betrieb stehenden Liegenschaften stieg dabei leicht auf 1678 Millionen Franken, verglichen mit 1673 Millionen Franken per Ende 2025, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Gesamtertrag aus den in Betrieb stehenden Liegenschaften – bestehend aus Miet- und sonstigen Einnahmen – belief sich im ersten Quartal 2026 auf 17,7 Millionen Franken, nach 16,9 Millionen Franken im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Nettoinventarwert nach IFRS erhöhte sich per 31. März 2026 auf 931 Millionen Franken, gegenüber 921 Millionen Franken per Ende 2025. Die Bankschulden blieben mit 617 Millionen Franken stabil.

Den vollständigen Quartalsbericht will Epic am 31. Mai 2026 veröffentlichen. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Procimmo Real Estate SICAV erläutert Kapitalerhöhung
Procimmo Real Estate SICAV – Residential fokussiert auf Wohnimmobilien in Genf und Lausanne - wie hier an der Rue Voltaire 11 in Genf. (Foto: Procimmo)
19.Mai 2026 — 11:07 Uhr
Procimmo Real Estate SICAV erläutert Kapitalerhöhung

Wie bereits angekündigt, führt PROCIMMO SA, die Fondsleitung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV, eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von rund CHF 92 Millionen durch, entsprechend der Ausgabe von maximal 639’894 neuen Aktien.