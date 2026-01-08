Devisen: Wenig Bewegung – Euro hält sich über 0,93 Franken

Zürich – Die Devisenkurse zeigen sich am Donnerstag im frühen Geschäft relativ stabil. Das Währungspaar EUR/USD hat sich im Vergleich zum Vorabend mit 1,1679 kaum bewegt. Gegenüber dem Franken hat der Dollar auf 0,7970 von 0,7976 eine Spur nachgegeben.

Der Euro hat sich auf 0,9309 gegenüber 0,9316 ebenfalls nur minim abgeschwächt. Er hält sich damit über der Marke von 0,93 Fr., die er am Vortag wieder erreicht hatte.

Am Berichtstag stehen zwar verschiedene Konjunkturdaten aus Europa, etwa Arbeitslosenzahlen oder zum Vertrauen der Industrie, und den USA (Handelsbilanz, Produktivität) auf dem Programm. Das konjunkturelle Highlight der Woche dürfte aber die für den Freitag angesagten Daten zum Arbeitsmarkt in den USA sein.

Davon erhoffen sich die Investoren neue Erkenntnisse zu den Zinsplänen der US-Notenbank. Im Vorfeld dieser Zahlen dürfte an den Märkten eine gewisse Zurückhaltung vorherrschen. (awp/mc/ps)