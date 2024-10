Devisen: Wenig Bewegung im Vorfeld der US-Konsumentenpreise

Zürich – Das Euro/Franken-Paar tritt am Mittwochmorgen bei Kursen von 0,9413 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der US-Dollar zeigt sich mit 0,8583 Franken relativ stabil.

Der Euro hat auch gegenüber dem US-Dollar mit 1,0969 nur leicht nachgegeben. Die Abschwächungstendenz der vergangenen Tage bleibt damit vorerst aber intakt. Nach schwachen Konjunkturdaten aus Europa und überraschend guten aus den USA sei zuletzt der Zinsvorteil in den USA gegenüber der Eurozone angestiegen, heisst es in Börsenkreisen zur jüngsten Schwächephase des Euro.

In den Blickpunkt geraten am Berichtstag das FOMC-Sitzungsprotokoll, das nach Börsenschluss in Europa publiziert wird, sowie Reden von verschiedenen Fed-Mitgliedern. Die nächsten wichtigen Daten sind die Konsumentenpreise in den USA, welche allerdings erst am Donnerstag vorgelegt werden. Die Stimmung könnte deshalb vorerst von Zurückhaltung geprägt sein. (awp/mc/ps)