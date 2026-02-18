Devisen: Wenig Bewegung – Spekulationen über Lagarde-Rücktritt

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Mittwoch wenig bewegt. Den Markt beschäftigt neben einigen Konjunkturdaten insbesondere eine Pressemeldung zum möglichen vorzeitigen Rückzug von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

So berichtet die «FT», dass Lagarde noch vor Ende ihre Amtszeit im Oktober 2027 den Posten abgeben könnte. Damit sollen Frankreichs Präsident Macron sowie der deutsche Bundeskanzler Merz die Chance erhalten, ihren Nachfolger mitzubestimmen. Von der EZB verlautete indes, dass Lagarde noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen habe.

Mit Blick auf die anstehenden Konjunkturdaten stehen am Nachmittag eine Reihe von US-Zahlen auf der Agenda. Da der Datenkranz wohl uneinheitlich ausfalle, geht die Helaba derzeit nicht davon aus, dass die zuletzt leicht verstärkten Zinssenkungserwartungen zusätzlich forciert werden.

Am Morgen tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9129 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht blieb es in einer engen Spanne um die Marke von 0,77 mit frühen Kursen von 0,7708. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls quasi nicht bewegt, das aktuelle Kursniveau liegt bei 1,1844 US-Dollar pro Euro. (awp/mc/pg)