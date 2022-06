Devisen: Wenig Bewegung zuletzt – EUR/CHF weiter um 1,01

Frankfurt – Die Kurse an den Devisenmärkten haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0566 US-Dollar gehandelt und damit nur wenig höher als am Freitagabend.

Auch der Franken veränderte sich zuletzt gegenüber den Hauptwährungen kaum. Das EUR/CHF-Paar notierte bei 1,0115 nach 1,0113 am Freitagabend, nachdem das Paar am Freitag während des Tages allerdings über weite Strecken darunter gehandelt worden war. USD/CHF kostete am Montagmorgen 0,9571 nach 0,9586 vor dem Wochenende.

Am Vormittag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Wirtschaftsdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zum Auftragseingang. Zuletzt haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt, nachdem klar wurde, dass die US-Notenbank mit starken Zinserhöhungen konsequent gegen die hohe Inflation vorgehen wird. (awp/mc/pg)