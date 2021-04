Ölpreise steigen

New York / London – Die Ölpreise sind am Dienstag nach Daten zum chinesischen Aussenhandel gestiegen. Bis zum Mittag bauten die Notierungen die leichten Gewinne aus dem frühen Handel ein Stück weit aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 63,96 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 60,29 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise durch neue Daten zu Chinas Aussenhandel gestützt. Dieser verzeichnete im März ein robustes Wachstum, das die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt kräftig ankurbelt. China zählt zu den grossen Ölimporteuren der Welt.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank wies darauf hin, dass China im März fast 50 Millionen Tonnen Rohöl importierte und damit 10 Prozent mehr als im Februar. Im ersten Quartal seien die chinesischen Importe im Jahresvergleich ebenfalls um etwa zehn Prozent gestiegen. „Doch sollte man diesen Anstieg nicht überinterpretieren“, sagte Weinberg. Er beruhe auf einer niedrigen Vergleichsbasis wegen der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in China im ersten Quartal 2020. (awp/mc/ps)