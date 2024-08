Europa-Schluss: Kein grosses Risiko vor Nvidia-Zahlen

Paris / London / Zürich – Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Kräftigere Kursbewegungen in den einzelnen Indizes blieben vor den am Mittwoch mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia aus. Kein grosses Risiko – so scheint die Devise zu lauten.

Im recht ruhigen Geschäft schloss der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, mit plus 0,04 Prozent auf 4.898,78 Punkte. Ausserhalb der Eurozone legte das britische Leitbarometer FTSE 100 nach der am Vortag feiertagsbedingten Pause um 0,21 Prozent auf 8.345,46 Punkte zu. Der schweizerische Leitindex SMI verlor dagegen 0,47 Prozent auf 12.296,72 Zähler.

Vor den Nvidia-Zahlen sei die Risikobereitschaft eher gering, hiess es von den Experten von Index Radar. Allein aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen.

Fluggesellschaften profitierten am Dienstag von Aussagen des Ryanair-Chefs Michael O’Leary, wonach die Schwäche der Flugpreise von April bis Juni wohl ein Ende gefunden hat. Ryanair gewannen 4,4 Prozent, Easyjet 6,9 Prozent und Wizz Air 5,3 Prozent.

Santander gewannen an der EuroStoxx-Spitze 2,5 Prozent. Die spanische Bank hatte ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

In London legten BHP um 0,8 Prozent zu. Der Bergbaukonzern hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr etwas besser abgeschnitten als am Markt erwartet. (awp/mc/ps)

Euronext

Aktueller Stand Eurostoxx50 bei Google