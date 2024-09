Europa-Verlauf: EuroStoxx etwas schwächer – SMI und ‹Footsie› im Plus

Paris / London / Paris – An den europäischen Aktienmärkten haben sich am Montagvormittag die Indizes nur wenig verändert präsentiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 fand keine klare Richtung und pendelte zwischen Plus und Minus, zuletzt verlor er 0,19 Prozent auf 4.862,15 Punkte.

Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien fielen schwächer als erwartet aus, am Markt gehegte Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen wurden dadurch gestützt.

Ausserhalb der Eurozone ging es für den schweizerischen SMI um 0,14 Prozent auf 11.950,19 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,09 Prozent auf 8.237,13 Punkte. In London verteuerten sich die Aktien von Rightmove um 2,6 Prozent, weil Rea Group die Offerte für den Immobilienportalbetreiber aufstockte.

Kering setzten unter den grössten Verlierern im EuroStoxx ihre Schwäche mit minus 2,7 Prozent fort. Die Barclays Bank ist eher skeptisch für das dritte Quartal des französischen Luxuskonzerns. Außerdem stufte die Bank of America (BofA) Kering von «Buy» auf «Neutral» ab.

Sektorweit waren Bankenwerte besonders schwach, während die Versorger die Branchenübersicht anführten. (awp/mc/pg)

