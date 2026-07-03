Europa-Verlauf: Leichte Kursgewinne bei ruhigem Geschäft

Paris/London/Zürich – Europas Aktienmärkte haben am Freitag moderat zugelegt. Da in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird und die US-Arbeitsmarktdaten bereits am Vortag veröffentlicht wurden, fehlte es allerdings an Schwung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,33 Prozent auf 6.381,16 Punkte. Er markierte damit zwar neue Hochs, liess es aber an Dynamik fehlen.

Auch ausserhalb des Euroraums verlief das Geschäft zurückhaltend. Der Schweizer SMI verlor 0,17 Prozent auf 14.328,30 Punkte, mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,4 Prozent auf 10.609,91 Punkte nach unten.

Zu dem ruhigen Handelsgeschehen trug bei, dass kommende Woche nur wenige wichtige Konjunkturdaten anstehen und die US-Berichtssaison erst übernächste Woche beginnt. «Die Märkte haben erst einmal Zeit durchzuatmen», stellte Robert Greil, leitender Marktstratege bei Merck Finck, daher fest.

Wie schon am Vortag waren zinssensible Werte gefragt. Versorger lagen an der Spitze der Gewinner und profitierten damit weiterhin von der Entwarnung, die der US-Arbeitsmarktbericht mit Blick auf Zinserhöhungssorgen gegeben hatte. Auch die gebeutelten Autowerte waren gefragt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank machte «neues Interesse an dem, was nicht gut gelaufen ist», aus.

Halbleiterwerte erholten sich von dem Rücksetzer am Vortag. ASML zogen um über drei Prozent an und profitierten damit von guten Vorgaben aus Fernost, wo das Branchen-Schwergewicht Samsung deutlich zugelegt hatte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen dazu auf einen Bericht, wonach das KI-Unternehmen Anthropic sich in Gesprächen mit dem Konzern über die Produktion eines massgeschneiderten Halbleiters befindet.

Fragil bleibt dagegen die Lage im Luxussektor. Nach Erholungsansätzen am Vortag, zu der eine zuversichtliche Studie der UBS beigetragen hatte, schwächelten die Kurse wieder. So verloren Kering 2,6 Prozent und LVMH 1,2 Prozent. (awp/mc/pg)

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