Europa-Verlauf: Leichte Verluste – UBS unter Druck

Paris / London / Zürich – Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstagmittag leicht nachgegeben. Dabei setzte sich das unspektakuläre Geschäft vom Vortag fort. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,22 Prozent auf 5.409,66 Punkte. Ausserhalb des Euroraums kletterte der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,39 Prozent auf 8.867,04 Zähler. Der Schweizer SMI fiel dagegen nach der Feiertagspause am Vortag um 0,49 Prozent auf 12.306,10 Punkte.

Weiterhin standen die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Zentrum. «Es herrschen teilweise Zweifel vor, dass bei dem Treffen in England tatsächlich der grosse Wurf gemacht werden kann», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Die Strafzollthematik ist sehr komplex und die chinesische Regierung will gesichtswahrend aus diesem Streit hervortreten.»

Schwächster Sektor waren die Finanzdienstleister. Hier belasteten die Verluste des Schwergewichts UBS. Der Titel war am Freitag nach Bekanntgabe der vom Bundesrat vorgeschlagenen Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften aufgrund von Deckungskäufen zunächst kräftig gestiegen, gab nun aber um 6,6 Prozent nach.

Die Analysten von Vontobel äusserten Bedenken, dass die Anforderungen die Wettbewerbsfähigkeit der UBS beeinträchtigen könnten. Zunächst habe man noch gehofft, der Bundesrat könnte seine Vorschläge abschwächen, aber die bisherigen Aussagen der massgeblichen Schweizer Parteien deuteten nicht in diese Richtung.

Besser entwickelten sich die Bauwerte. Dabei ragten Holcim heraus. Die britische Investmentbank Barclays hatte die Einstufung um zwei Stufen von «Underweight» auf «Overweight» erhöht. Die Papiere des Baustoffriesen seien der europäischen Konkurrenz in ihrer Rally seit November klar hinterhergelaufen, so die Begründung. Mit Blick auf die Summe aller Konzernteile ergebe sich inzwischen deutliches Potenzial. Die Aktie zog um 1,6 Prozent an.

Stärkster Sektor waren jedoch die Öltitel. Zuletzt waren die Ölpreise wieder etwas gestiegen. Unter anderem gewannen Shell zwei Prozent. (awp/mc/ps)

