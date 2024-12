Goldpreis gibt etwas nach – Jahresgewinn von rund 27 Prozent

London – Der Goldpreis ist am Montag leicht gesunken. Am Ende eines der erfolgreichsten Jahre für den Goldpreis sprachen Händler von einem vergleichsweise ruhigen Handel ohne grössere Impulse. Im Mittagshandel wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.615 US-Dollar gehandelt und damit etwa 6 Dollar niedriger als am Freitag.

Seit den Weihnachtsfeiertagen hielt sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Handelsspanne über 2.600 Dollar. Zuvor war die Notierung noch zeitweise bis auf 2.726 Dollar gestiegen und damit in die Nähe des Rekordhochs, das zuletzt Ende Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war. Dann hatten aber Mitte Dezember Aussagen der US-Notenbank Fed eine Gegenbewegung beim Goldpreis ausgelöst. Demnach sollen die Zinsen im kommenden Jahr nicht so stark sinken wie erwartet.

Obwohl die Notierung in der zweiten Dezemberhälfte wieder gefallen war, steht der Goldpreis vor einem der erfolgreichsten Jahre. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich das Edelmetall um rund 27 Prozent verteuert. Als stärkste Preistreiber gelten Zinssenkungen grosser Notenbanken und geopolitische Risiken unter anderem im Nahen Osten. Weil Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärken sinkende Renditen zum Beispiel für Staatsanleihen die Nachfrage nach dem Edelmetall. (awp/mc/ps)