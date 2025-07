Ölpreise fallen leicht – Mögliche US-Sanktionen gegen Russland-Partner im Blick

New York / London – Nach ihrem jüngsten Anstieg haben die Ölpreise am Mittwoch zunächst leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 72,41 US-Dollar und damit 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 16 Cent auf 69,05 Dollar.

Vor allem der wachsende Druck der USA auf Russland und dessen Ölabnehmer trieb die Notierungen in den vergangenen Tagen stark nach oben. So hatte US-Präsident Donald Trump am Montag angekündigt, die Frist von 50 Tagen für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner auf «zehn oder zwölf» Tage zu reduzieren. Am Dienstagabend hiess es dann, die 10-Tage-Frist beginnt ab heute.

Vor der Ankündigung hatte Brent-Öl etwa am Montagmorgen noch weniger als 69 Dollar gekostet und WTI gut 65 Dollar.

Mit seiner Zoll-Drohung will Trump die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen, indem vor allem grosse Abnehmer wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden. So sollen Länder, die Öl von Russland kaufen, sanktioniert werden. Welche Länder es konkret treffen könnte, ist aber noch offen. (awp/mc/ps)