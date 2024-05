Ölpreise fallen auf den tiefsten Stand seit Mitte März

New York / London – Die Ölpreise sind am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten gefallen. Bis zum Mittag sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni auf 82,27 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Vorabend. Mit 81,71 Dollar war der Brentpreis zuvor auf den niedrigsten Stand seit Mitte März gesunken. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 77,48 Dollar. Zeitweise war der WTI-Preis unter 77 Dollar gesunken.

Druck kam von Lagerdaten aus den USA: Der Verband American Petroleum Institute (API) hatte am Vorabend einen Anstieg der landesweiten Benzin- und Destillatevorräte gemeldet. Auch die Rohölbestände am bedeutenden Umschlagplatz Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma sind demnach gestiegen. Die offiziellen Daten des Energieministeriums werden am Nachmittag veröffentlicht.

Belastet wurden die Ölpreise auch durch Aussagen des iranischen Ölministers Javad Owji. Der Iran will demnach seine Ölförderung in diesem Jahr weiter merklich anheben. (awp/mc/pg)