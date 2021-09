Ölpreise geben etwas nach

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im frühen Handel ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 69,79 Dollar.

Auf Wochensicht haben die Ölpreise aber zugelegt. Während es mit dem Preis für Rohöl aus der Nordsee nur leicht nach oben ging, konnte die Notierung für US-Rohöl deutlich zulegen, seit Montag um fast zwei Prozent. Gestützt wurden die Ölpreise im Verlauf der Woche durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA und durch eine Kursschwäche des US-Dollar. Wenn der Dollar an Wert verliert, wird das in Dollar gehandelte Öl auf dem Weltmarkt für viele Interessenten günstiger, was die Nachfrage erhöht.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise allerdings durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten gebremst. Die Ölallianz hatte im Verlauf der Woche beschlossen, trotz der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus an der für Oktober geplanten Erhöhung der Fördermenge festzuhalten. Dies habe die Notierungen auch kurz vor dem Wochenende etwas belastet, hiess es. (awp/mc/pg)