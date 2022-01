Ölpreise drehen in die Gewinnzone – Unruhen im Ölland Kasachstan

New York / London – Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem am Morgen zunächst eine trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Ölpreise belastet hatte, drehten die Notierungen im Handelsverlauf in die Gewinnzone und konnten bis zum Mittag kräftig zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 82,20 US-Dollar. Das waren 1,40 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 79,28 Dollar.

Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank verwies auf zuletzt starke Daten vom US-Arbeitsmarkt. Diese würden auf eine kräftige Konjunktur in den USA hindeuten und damit auf eine rege Nachfrage nach Rohöl im verbrauchsstärksten Land der Welt. Im Dezember hatte die amerikanische Privatwirtschaft viel mehr neue Stellen geschaffen als erwartet.

Ausserdem bereite das Förderland Kasachstan derzeit Sorgen, sagte Lambrecht. Wegen heftiger Unruhen hat Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt. Nach Einschätzung der Commerzbank-Expertin stemmt Kasachstan derzeit eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag.

Das autoritär geführte Kasachstan erlebt seit Tagen Proteste. Auslöser der am Wochenende ausgebrochenen Unruhen war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik mit mehr als 18 Millionen Einwohnern. Sie schlugen in teils gewaltsame regierungskritische Proteste um. (awp/mc/ps)