Ölpreise geben weiter nach

Singapur – Die Ölpreise haben am Montag an die Kursverluste vom Freitagabend angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 80,02 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 74,95 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachten wurden die Ölpreise am Morgen durch eine allgemein etwas vorsichtiger Stimmung an den Finanzmärkten belastet. An den asiatischen Aktienmärkten zeigten sich Kursverluste.

Das Interesse der Anleger richtete sich auf ein Treffen des Ölverbunds Opec+, das nach Unstimmigkeiten über die Ausrichtung der künftigen Förderpolitik auf den kommenden Donnerstag verschoben werde.

Zuletzt hielten sich die Preisrückgänge am Ölmarkt aber in engeren Grenzen, nachdem klar geworden war, dass die Verschiebung des Treffens nicht einem Sinneswandel Saudi-Arabiens anzulasten ist. Experten gehen davon aus, dass das führende Opec-Land weiterhin bereit ist, einen Grossteil der Angebotskürzung zur Stabilisierung des Ölmarktes zu schultern. (awp/mc/ps)