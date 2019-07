Ölpreise kaum verändert – Iran bleibt im Fokus

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Montag nahezu unverändert gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,25 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um einen Cent auf 57,50 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit die Gewinne vom Freitag vorerst halten. Nach wie vor bleibt die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten ein bestimmender Faktor am Ölmarkt und stützt die Preise. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump dem Opec-Land Iran gedroht.

Der Iran solle besser vorsichtig sein, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten. Die Führung in Teheran hatte zuvor erneut gegen das Atomabkommen verstossen und verkündet, die Urananreicherung je nach Bedarf zu erhöhen. (awp/mc/ps)

Opec-Korbpreis

WTI / NYMEX

Brent / ICE