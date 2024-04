Ölpreise kaum verändert knapp unter Fünf-Monats-Hoch

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Mittwoch knapp unter den höchsten Ständen seit fünf Monaten gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 88,99 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um einen Cent auf 85,14 Dollar.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hatte am späten Dienstagabend bei 89,32 Dollar den höchsten Kurs seit Ende Oktober erreicht. Zuletzt hatten geopolitische Risiken im Nahen Osten für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.

Zudem stützte die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Notierungen am Ölmarkt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben die US-Ölreserven im Mittelpunkt des Interesses der Anleger am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Die Daten werden am Ölmarkt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen. (awp/mc/pg)