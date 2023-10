Ölpreise legen auf erhöhtem Niveau leicht zu

Singapur – Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel auf erhöhtem Niveau leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 87,96 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 26 Cent auf 86,23 Dollar.

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn haben sich die Erdölpreise zuletzt stabilisiert. Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für grosse Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte.

Eine Schlüsselrolle kommt Iran zu, das als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das Land liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft. (awp/mc/pg)