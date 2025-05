Ölpreise nach Rücksetzer am Vortag stabil

New York / London – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach der jüngsten Schwäche kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 61,04 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni fiel um fünf Cent auf 58,16 Dollar.

Angesicht der grossen Unsicherheit im Zusammenhang mit der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und den damit verbundenen Konjunktursorgen sind die Ölpreise seit Monatsbeginn deutlich unter Druck geraten. Der Brent-Preis lag Anfang April noch bei rund 75 Dollar.

Am Vortag hatten schwache Konjunkturdaten aus China und den USA die Ölpreise belastet. Unter dem anhaltenden Druck des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten hatte sich die Stimmung in Chinas Verarbeitendem Gewerbe stärker als erwartet eingetrübt. Zudem war die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im ersten Quartal erstmals seit 2022 geschrumpft. (awp/mc/ps)