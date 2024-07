Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

London / New York – Die Ölpreise haben sich am Dienstag erst einmal etwas stabilisiert. Der Abwärtsdruck war nur gering. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 82,38 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung ebenfalls im September fiel um neun Cent auf 78,31 Dollar.

Zuletzt hatten die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage in China die Ölpreise belastet. Der Preis für US-Rohöl war am Montag erstmals seit Mitte Juni unter 80 Dollar je Barrel gefallen. Seit vergangenen Freitag hat sich US-Öl mehr als fünf Prozent verbilligt.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Ölmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Erst am Abend werden neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA erwartet, die für etwas mehr Bewegung sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Angaben des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) zu den amerikanischen Lagerbeständen an Rohöl. (awp/mc/ps)