Ölpreise steigen etwas – Starker Rückgang der US-Ölreserven stützt

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zuerst nur wenig bewegt. Sie hielten sich damit in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände, die am Vortag erreicht worden waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 83,37 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 15 Cent auf 79,64 Dollar.

Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatigen Höchststände erreicht, waren dann aber im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten zeitweise deutlich unter Druck geraten. Im frühen Donnerstaghandel haben sich die Notierungen am Ölmarkt vorerst stabilisiert.

Am Markt wurde auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA hingewiesen. Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche ungewöhnlich stark gefallen waren, um 17,1 Millionen auf 439,8 Millionen Barrel. Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. (awp/mc/pg)