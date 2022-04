Ölpreise steigen etwas weiter

Singapur – Die Ölpreise haben am Mittwoch auf erhöhtem Niveau etwas weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,13 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 100,91 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise stark angezogen. Auftrieb erhielten sie vor allem durch Lockerungen der ansonsten scharfen Corona-Massnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai. Die Volksrepublik ist eines der grössten Ölnachfrageländer der Welt.

Neben der Aussicht auf eine wieder stärkere Nachfrage nach Rohöl stützte angesichts des Ukraine-Kriegs auch die Sorge über eine Verknappung des Angebotes die Preise. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich kurz vor der erwarteten Grossoffensive in der Ostukraine siegessicher. Ein Embargo russischen Rohöls ist laut dem EU-Aussenbeauftragten Josep Borrel noch nicht vom Tisch. (awp/mc/ps)