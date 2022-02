CH-Verlauf: SMI dämmt Verluste ein

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagvormittag nach wie vor im Minus, allerdings nicht mehr stark wie zu Handelsbeginn. «Viele Investoren haben angesichts der Kriegsgefahr in der Ukraine einen erstaunlich kühlen Kopf bewahrt», kommentiert dies ein Marktteilnehmer. Panik sei nie aufgekommen. Leicht stützend wirkten sich zudem laut Börsianers positive Konjunkturnachrichten etwa aus Deutschland aus. Nächster Fixpunkt ist nun die Eröffnung der US-Börsen. Diese ist heute umso spannender, weil die Wall Street am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen blieb. Erst vorbörsliche Indikationen deuten auf moderate Verluste in New York hin.

Für eine Entwarnung in Sachen Ukraine ist es aber viel zu früh. Russlands Staatschef Wladimir Putin habe zwar vorerst eine niedrige Eskalationsstufe gewählt, meinte ein Analyst. Doch es sei zu befürchten, dass es nicht dabei bleibe. Denn er habe klar gemacht, dass er prinzipiell der Ukraine das Recht auf Staatlichkeit nicht zugesteht. «Nun muss man davon ausgehen, dass eine weitgehende oder vollständige Besetzung der Ukraine droht.» Und je näher die russischen Truppen der «Nato-Ostgrenze» kämen, desto ungemütlicher werde die Lage. Befürchtet wird ausserdem, dass die Folgen des Konflikts die geldpolitische Normalisierung verzögern könnten.

Der SMI notiert um 11.10 Uhr 0,87 Prozent tiefer auf 11’788,67 Punkten und damit wieder höher als zu Handelsbeginn, als bei 11’687,56 Zählern ein neues Jahrestief markiert wurde. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,90 Prozent auf 1873,53 und der breite SPI 0,82 Prozent auf 14’907,59 Stellen. 25 der 30 SLI-Werte geben nach. Im SPI sind inzwischen wieder über 40 Titel im Plus, nachdem es bei Handelsbeginn nur rund eine Handvoll war.

Die Kriegsängste schlagen bei den Blue Chips stark auf Bankentitel durch. So führen Julius Bär die Verliererliste an, und auch UBS (-2,1%) sowie CS (-1,1%) geben überdurchschnittlich nach. Hier mischten sich Konjunktur-, Geldpolitik- und Sanktionsängste, meinen Händler.

Stark im Minus sind ausserdem die Papiere der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch, die sich um je rund 2 Prozent verbilligen. Kriegsängste seien für dieses Segment stets schlecht, heisst es zur Begründung.

Besonders ausgeprägte Verluste erleiden auch Technologietitel. So zählen AMS Osram (-2,2%) und Logitech (-1,7%) zu den grössten Verlierern.

Auch Zykliker wie Holcim (-2,1%) und Adecco (-1,3%) geben klar nach. Hier würden sich die Kriegssorgen mit Konjunkturängsten mischen, unter anderem wegen drohenden höheren Energiepreisen, so ein Händler.

Keine Stütze für den Gesamtmarkt sind ausserdem die schwergewichtigen Nestlé, die Abgaben von 1,2 Prozent verzeichnen. Besser halten sich die zwei Pharmaschwergewichte Novartis (-0,8%) und Roche (-0,2%).

Das kleine Gewinnerfeld wird von Givaudan (+0,7%) und Sika (+0,6%) angeführt. Dabei handelt es sich um Papiere, die bislang im Jahresverlauf besonders stark unter die Räder gekommen waren. Selbst im aktuellen, von Unsicherheit geprägten Umfeld komme es bei diesen Titel zu einer kleinen Gegenbewegung, so ein Marktteilnehmer.

Die weiteren Gewinner sind Sonova (+0,3%), die von guten Zahlen eines Konkurrenten profitieren, Straumann (+0,2%) und Vifor (+0,1%).

Am breiten Markt sind PSP (+1,6%) im Fokus. Analysten sprechen von einem starken Zahlenset des zweitgrössten an der SIX kotierten Immobilientitels. Möglicherweise treibe auch eine gewisse Nachfrage nach Betongold als Absicherung im aktuell schwierigen Umfeld den Kurs zusätzlich noch etwas an, sagte ein Händler.

Zudem gilt das Augenmerk weiteren Werten, die Zahlen veröffentlicht haben. Dabei halten sich Medmix (+2,3%) und Also (+0,7%) besonders gut. Auf der anderen Seite geben Montana Aerospace nach der Vorlage der Umsatzzahlen um 6,2 Prozent nach. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google