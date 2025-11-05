US-Eröffnung: Freundlich nach Vortagesverlusten

New York – Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,1 Prozent höher bei 47.145 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 6.799 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 25.584 Punkte aufwärts.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schliessung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.

Im Anlegerfokus steht zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald’s reagierten mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.

Die Papiere von Amgen waren mit einem Plus von 5,6 Prozent Spitzenreiter im Dow. Der Biotech-Konzern blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Experten rechneten bisher mit weniger.

Für die Titel des Halbleiterkonzerns AMD ging es um 0,7 Prozent nach unten. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen solide übertroffen, vielen Anlegern reiche dies offensichtlich aber nicht gereicht, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur in Anlehnung an die jüngsten Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten.

Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um 14 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon und der Bilderplattform Pinterest um 14 beziehungsweise 20 Prozent ab. Noch grösser war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex, dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 29 Prozent einbrachen. (awp/mc/ps)

