US-Eröffnung: Vortageserholung schmilzt ab – Alphabet überzeugt nicht

New York – Der Google-Konzern Alphabet hat am Mittwoch die hohen Markterwartungen verfehlt und die Stimmung an den US-Börsen leicht gedrückt. Hinzu kamen zahlreiche weitere Bilanzen grosser US-Unternehmen, die teils Licht, teils Schatten lieferten. Zudem ist angesichts der erratischen Zollpolitik von Präsident Donald Trump die Unsicherheit nach wie vor hoch.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 44.579,93 Punkte zu. Der weit gefasste S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 6.029,95 Punkte nach, während der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 0,20 Prozent auf 21.523,73 Zähler verlor.

Dass unter den «Glorreichen Sieben» nach Microsoft nun auch Alphabet nicht wie gewünscht lieferte, machte die Vortageserholung der Nasdaq-Börse teilweise wieder zunichte. Allerdings ist die Aktie bereits stark gelaufen und hatte am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Gemeint sind mit dem bildhaften Filmvergleich die sieben bedeutendsten Tech-Konzerne in den USA, die auch weltweit viel beachtet werden und einzelne Indizes stark bewegen können.

Nun wird mit Spannung bereits auf das Zahlenwerk von Amazon gewartet, denn der Online-Handelsgigant legt als Sechster der Sieben am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen vor. KI-Gigant Nvidia veröffentlicht seine Zahlen als letzter Ende Februar.

Googles Cloud-Geschäft brachte Alphabet im Schlussviertel 2024 trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs etwas weniger ein als erwartet. Zunehmend wird inzwischen auch der Druck durch die Konkurrenz beachtet, nicht zuletzt durch den wachsenden KI-Einsatz von Wettbewerbern. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets verwies zudem auf die erheblichen Finanzmittel, die auch dieses Jahr wieder in die Künstliche Intelligenz (KI) fliessen sollen, was «vor dem Hintergrund der DeepSeek-Nachrichten aus der vergangenen Woche von den Investoren jetzt noch stärker hinterfragt werden dürfte als ohnehin schon».

Die A- und C-Aktien von Alphabet sackten um jeweils etwas mehr als 8 Prozent ab. Broadcom dagegen legten angesichts des Investitionsvorhabens um 4,0 Prozent zu, denn Alphabet ist ein wichtiger Kunde des Chipunternehmens.

AMD verloren sogar fast zehn Prozent. Zu dieser Aktie hiess es: Die Umsatzentwicklung im Geschäft mit Rechenzentren könnte weitere Zweifel an der Wettbewerbsposition bei KI-Prozessoren im Vergleich zu Nvidia wecken. AMD ist die Nummer zwei in dem Geschäft mit Chips zum Training von Software auf KI-Basis, doch der Abstand zum Marktführer Nvidia ist riesig. Dessen Aktien legten um 3,4 Prozent zu.

Für Apple ging es um 1,4 Prozent abwärts. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, bereiten Chinas Wettbewerbshüter informierten Kreisen zufolge eine Untersuchung zum App-Store des iPhone-Herstellers vor.

Walt Disney verloren nach anfänglichen Gewinnen 2,0 Prozent. Dank eines starken Streaming-Geschäfts und dem Erfolg des Animationsfilms «Moana 2» übertraf das Medienunternehmen zum Start in sein neues Geschäftsjahr die Markterwartungen. Einige bemängelten allerdings, dass die Jahresziele nicht angehoben wurden.

Amgen zogen nach am Vortag vorgelegten Zahlen an der Dow-Spitze um 5,5 Prozent an. Der Biotechkonzern blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal optimistisch in die Zukunft.

Unter zahlreichen weiteren Konzernen mit Quartalsberichten stach FMC Corp. mit minus 34 Prozent hervor. Der Agrarchemiekonzern gab einen trüben Geschäftsausblick. (awp/mc/pg)

