Chinesischer Elektroauto-Hersteller BYD will den Schweizer Markt erobern

Spreitenbach – Der weltweit grösste Hersteller von Elektroautos, BYD, ist ab sofort auch auf dem Schweizer Markt präsent. Am Dienstag hat der chinesische Hersteller von sogenannten New-Energy Vehicles NEV in der Umweltarena in Spreitenbach seine Palette präsentiert, mit der er in einer ersten Phase in der Schweiz Fuss fassen will.

Der Markteintritt in der Schweiz erfolgt in Zusammenarbeit mit der Vertriebsgesellschaft Harmony, die weltweit mehr als 80 Standorte für Automobilmarken betreibt. Der erste BYD-Showroom hat an der Uraniastrasse 31 im Herzen von Zürich eröffnet, weitere werden in Kürze in Zug und weiteren Städten folgen. Zudem arbeitet BYD mit Automotive Suisse an Verkaufsstellen in Lugano und Bellinzona. Beide Showrooms werden ab April sukzessive eröffnet, die offiziellen Eröffnungen sind für das dritte Quartal 2025 geplant. In einem ersten Schritt soll das Netz bis Ende des Jahres auf insgesamt 15 Verkaufsstellen ausgebaut werden, da BYD sowohl auf Händlergruppen- als auch auf lokaler Ebene enge Beziehungen pflegt.

Mit seiner Spitzentechnologie und seinen effizienten reinen Elektro- und DM-i-Plug-in-Hybrid-Modellen bringt BYD nachhaltige Mobilität in einen weiteren wichtigen europäischen Automarkt. Den Kunden in der Schweiz wird in der ersten Phase der Markteinführung eine spannende Modellpalette angeboten. Die erste Modellreihe umfasst den SEAL (Full-Size Sedan BEV), den SEALION 7 (Full-Size SUV BEV) und den SEAL U DM-i (Full-Size SUV Plug-in Hybrid). Preise für den BYD SEAL starten bei 48.990 Franken, für den BYD SEALION 7 bei 49.990 Franken und für den BYD SEAL U DM-i bei 42.990 Franken.

Innovativ und nachhaltig

Das 1994 gegründete Unternehmen ist der einzige NEV-Hersteller, der seine eigenen Stromversorgungssysteme, Batterien, Halbleiter, Motoren und Motorsteuerungssysteme entwickelt hat. Im November letzten Jahres erreichte BYD als erster Automobilhersteller der Welt den Produktionsmeilenstein von 10 Millionen NEVs. Als Technologieunternehmen beschäftigt BYD über 110’000 Ingenieure und Techniker und meldet an jedem Arbeitstag mehr als 40 neue Patente an.

«Unser Erfolg basiert auf Qualität, Zuverlässigkeit, Spitzentechnologie und einem unvergleichlichen Fahrerlebnis», sagt Maria Grazia Davino, Regional Managing Director bei BYD. «Allein im Jahr 2024 haben sich über 4,25 Millionen Kunden für BYD entschieden. Die Schweiz ist mit ihrer Leidenschaft für Innovation und technische Exzellenz der ideale Ort, um ein starkes Produktangebot, eine umfassende Vertriebsstrategie, ein flächendeckendes Netz und ein optimales Kundenerlebnis auf den Markt zu bringen», so Davino, die vor ihrem Engagement für Stellantis tätig war und den Schweizer Markt auch aus ihrer Zeit als Managing Director Switzerland (2016-2021) kennt.

Von grosser Bedeutung für BYD ist die im Jahr 2020 eingeführte Blade-Batterie. Das flache, rechteckige Design der Batterie sorgt für eine bessere Kühlung und Vorwärmung, und die vollständig kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP) hat erfolgreich einen Durchstosstest bestanden, der interne Kurzschlüsse simulieren soll, die durch das Eindringen scharfer Gegenstände in die Batterie während eines schweren Verkehrsunfalls verursacht werden. Während des Tests bewegte sich die Temperatur der Batterie zwischen 30 und 60 °C, und es wurden weder Rauch noch Flammen freigesetzt. Blade-Batterien halten ausserdem mehr als 5000 Lade- und Entladezyklen stand.

Zuletzt machte BYD Schlagzeilen mit einem technologischen Durchbruch. BYD verspricht, Elektroautos mit seinen Ladestationen in nur gerade fünf Minuten aufladen zu können, mit Ladungen für eine Reichweite von 400 Kilometern. Das entspricht in etwa dem, was man braucht, um an einer Tankstelle rein- und rauszufahren und eine Tankfüllung zu bezahlen. Mit dieser Geschwindigkeit übertrifft BYD sogar die Supercharger von Tesla. Die neuen Ladestationen und Automodelle mit neuen Batterien kommen im kommenden Monat in China auf den Markt. BYD will in China zudem ein flächendeckendes System mit 4000 solcher Ladestationen aufbauen.

Mit diesen Modellen startet BYD in der Schweiz

BYD SEAL

Die vollelektrische Sportlimousine mit der fortschrittlichen e-Platform 3.0, der Cell-to-Body-Technologie und dem 8-in-1-Antriebsstrang setzt neue Massstäbe. Die eigens entwickelte, kobaltfreie Blade-Batterie bietet ein neues Niveau an Sicherheit, Haltbarkeit, Leistung und Effizienz. Eine hochmoderne Fahrzeugarchitektur verbindet ein noch nie dagewesenes Mass an Fahrdynamik und -intelligenz mit fortschrittlicher Technologie, grosser Reichweite und Schnellladung, um ein umweltfreundliches und aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Der BYD SEAL ist in den zwei Ausstattungsvarianten Design und Excellence erhältlich und bietet zwei Antriebsarten, beide mit einer Batteriekapazität von 82,5 kWh, einer WLTP-Reichweite von bis zu 570 km sowie serienmässiger 11-kW-AC- und 150-kW-DC-Ladeleistung. Die Designsprache verbindet eine schlanke und athletische Karosserie mit einem hohen Mass an Komfort und Funktionalität für fünf Insassen sowie einer herausragenden Serienausstattung. Diese beinhaltet u.a. einen drehbaren 15,6-Zoll-Touchscreen, ein übergrosses Panorama-Schiebedach, Sportsitze und ein Dynaudio-Performance-Audiosystem mit 12 Lautsprechern für erstklassigen Klang.

Die Ausstattungsvariante Design wird für CHF 48.990 und die Ausstattungsvariante Excellence für CHF 53.990 erhältlich sein. Das Einführungsangebot umfasst „Dream Leasing“ der Crédit Agricole Auto Bank, Finanzierungspartner von BYD in der Schweiz, mit einem Zinssatz von 0 % bei einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten, 10.000 km pro Jahr und 3.000 km / Jahr kostenloses Laden mit der BYD X Shell Recharge Card.*

BYD SEALION 7

Das Flaggschiff unter den leistungsstarken Full-Size-SUVs von BYD, der SEALION 7, ist jetzt auch in der Schweiz erhältlich. Er verfügt über die e-Platform 3.0, die dazu beiträgt, ein SUV zu schaffen, das Raum und Sportlichkeit verbindet sowie über die von BYD entwickelte Cell-to-Body-Konstruktion, wie beim BYD SEAL, die Sicherheit und die Raumeffizienz des gesamten Fahrzeugs verbessert. Mit dem weltweit schnellsten serienmässig hergestellten Elektromotor, der 23.000 U/min erreichen kann, unterstreicht BYD sein Engagement für eine fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsstrategie. Der SEALION 7 bietet eine erstaunliche Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,5 Sekunden, eine Reichweite von bis zu 502 km (WLTP) und eine Schnellladefunktion für das Laden in nur 24 Minuten. Der SEALION 7 ist mit zwei Antriebsarten und in drei Ausstattungsvarianten (Comfort, Design AWD, Excellence AWD) erhältlich. Er verbindet das fortschrittliche Aussendesign der BYD Ocean Series Modelle mit einem intelligenten, geräumigen Innenraum. Dieser ist mit hochwertigen Materialien und Bordtechnologie ausgestattet, um auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenzustellen, die auf der Suche nach einem sportlichen Familienauto mit tadelloser Umweltbilanz sind.

Die Ausstattungsvariante Comfort wird für CHF 49.990, die Ausstattungsvariante Design für CHF 55.990 und die Ausstattungsvariante Excellence für CHF 60.990 erhältlich sein. Das Einführungsangebot umfasst „Dream Leasing“ der Crédit Agricole Auto Bank, Finanzierungspartner von BYD in der Schweiz, mit einem Zinssatz von 0 % bei einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten, 10.000 km pro Jahr und 3.000 km / Jahr kostenloses Laden mit der BYD X Shell Recharge Card. *

BYD SEAL U DM-i Plug-in-Hybrid

Als erstes Fahrzeug von BYD in Europa mit Super DM (Dual Mode) ist der SEAL U DM-i für umweltbewusste Mobilität und Langstreckenfahrten konzipiert. Die BYD Super DM Technologie stellt eine bahnbrechende Entwicklung in der intelligenten Plug-in-Hybrid-Technologie dar. Sie wurde exklusiv von BYD entwickelt und bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Energieeffizienz, niedriger Kraftstoffverbrauch, Fahrleistung und Komfort. Beim SEAL U DM-i steht das «i» für Intelligenz und verkörpert intelligente und energieeffiziente Fahrprinzipien. Die BYD Super DM Technologie setzt auf elektrische Energie bei minimaler Abhängigkeit vom Kraftstoff. Wenn die Batterie vollständig geladen ist und in den EV-Modus geschaltet wird, wird das Fahrzeug rein elektrisch betrieben. Bei niedrigem Ladezustand (SOC = State of Charge) verwandelt es sich in ein Hybridfahrzeug mit extrem niedrigem Kraftstoffverbrauch, was die Bedenken hinsichtlich der elektrischen Reichweite relativiert.

Der SEAL U DM-i, der in drei Ausstattungsvarianten erhältlich ist und über zwei Fahrmodi verfügt, ist das „Elektroauto“ für den täglichen Gebrauch ohne Reichweitenangst und bietet bei voller Ladung und vollem Tank eine Gesamtreichweite von mehr als 1.100 Kilometern (WLTP). Das Ocean Aesthetics Design, das sich durch eine attraktive X-förmige Frontpartie mit abgerundeter und geschwungener Optik auszeichnet, trifft auf ein erstklassiges und intelligentes Cockpit-Erlebnis mit einem modernen und eleganten Innenraum, Soft-Touch-Oberflächen, hochwertiger Verarbeitung und einem drehbaren 15,6-Zoll-Bildschirm mit BYD-Signatur. NFC-Schlüsselfunktionalität und Vehicle-to-Load sind serienmässig, was das Auto zu einer mobilen Energiequelle macht.

Die Ausstattungsvariante Boost wird für CHF 42.990, die Ausstattungsvariante Comfort für CHF 46.990 und die Ausstattungsvariante Design für CHF 49.990 erhältlich sein. Das Einführungsangebot umfasst „Dream Leasing“ der Crédit Agricole Auto Bank, Finanzierungspartner von BYD in der Schweiz, mit einem Zinssatz von 0 % bei einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten, 10.000 km pro Jahr und 3.000 km / Jahr kostenloses Laden mit der BYD X Shell Recharge Card. *

*Mit der BYD X Shell Recharge Card (0,14 CHF/kWh Rabatt) sind 3.000 km/Jahr bei einer Fahrleistung von 60 km/Tag und einem Shell-Gleichstrom-Ladepreis von 0,79 CHF/kWh kostenlos.

BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1994 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und ist heute in einem breit gefächerten Geschäftsfeld tätig, das Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik umfasst. BYD besitzt über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu den Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Das Unternehmen ist mittlerweile auf 6 Kontinenten, in über 100 Ländern und Regionen und in mehr als 400 Städten vertreten. Das an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen.

BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. Mit dem Ziel, den umweltfreundlichen Wandel des globalen Transportsektors zu beschleunigen, konzentriert sich BYD Auto auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Das Unternehmen managt die gesamte industrielle Wertschöpfungskette wichtiger Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge wie z.B. Batterien Elektromotoren elektronische Steuerungen und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren hat das Unternehmen bedeutende technologische Fortschritte eingeführt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i- und DM-p-Hybrid-Technologie, die e-Platform 3.0, die CTB- und iTAC-Technologien, das DiSus Intelligent Body Control System und die Super e-Platform. Das Unternehmen ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen im Zuge der Umstellung auf E-Fahrzeuge eingestellt hat, und steht seit 12 Jahren in Folge an der Spitze der Verkäufe von Personenkraftwagen mit neuen Energien in China.