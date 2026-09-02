Chinesischer Autobauer Chery bringt Luxus-SUV in die Schweiz

Zürich – Der chinesische Autohersteller Chery will weiter im Schweizer Automarkt Fuss fassen. Dazu plant das Unternehmen hierzulande nun auch Modelle seiner Premium-SUV-Marke Lepas anzubieten.

Das erste Modell wird ein Modell der Marke Lepas sein, der Lepas L8, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid-SUV, der ab der ersten Jahreshälfte 2027 zum Verkauf stehen soll.

Plug-in-Hybride sind das am schnellsten wachsende Segment im Schweizer Neuwagenmarkt. Im Jahr 2025 waren gut 11 Prozent der 233’737 Neuimmatrikulationen Plug-in-Hybride.

Chery Automobile ist ein chinesischer Fahrzeughersteller mit Hauptsitz in Wuhu. Das Unternehmen gilt als einer der grössten Automobilexporteure Chinas. Der Autokonzern verkaufte den eigenen Angaben nach über 2,8 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 1,35 Millionen im Ausland. Angaben zur Vertriebs- und Servicestruktur in der Schweiz sowie zu Preisen und Ausstattung sollen laut Mitteilung in den kommenden Monaten folgen. Chery hat den Angaben nach im Mai 2026 den Vertriebsvertrag für die Schweiz unterzeichnet. (awp/mc/pg)