DENZA gibt die Preise in der Schweiz für die Super Hybrid DM-i Versionen des Z9GT und D9 bekannt

Zürich – DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD Konzerns, gibt die offiziellen Preise für den Schweizer Markt der Super Hybrid DM-i (Plug-in-Hybrid) Versionen ihrer ersten beiden Modelle bekannt: den Shooting-Brake-Grand-Tourer Z9GT und den Luxus-Van D9.

Diese Varianten vereinen hohe Leistung, grosse Reichweite, First-Class-Komfort und die revolutionäre FLASH-Charging-Technologie und bieten Schweizer Kunden Premiumlösungen für den Alltag sowie für Langstrecken.

Offizielle Preise in der Schweiz (MwSt. inklusive):

Z9GT DM-i : 101 ’ 000 CHF

: D9 DM-i Elegance : 79’900 CHF

: D9 DM-i Ultimate: 84’900 CHF

Z9GT DM-i – Der Super-Hybrid-Grand-Tourer mit starker Performance

Der Z9GT DM-i ist die Plug-in-Hybrid-Version des Flaggschiff-Shooting-Brake von DENZA. Dank des Drei-Elektromotoren-Systems in Kombination mit einem 2,0-Liter-Turbo-Benzinmotor mit vier Zylindern bietet er eine Gesamtsystemleistung von 776 PS (570 kW). Er beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h und bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 805 km bei voller Batterie und vollem Tank. Die 63,82-kWh-Batterie ermöglicht zudem bis zu 203 km rein elektrische Reichweite.

Der Z9GT DM-i profitiert von allen Innovationen der e³-Plattform, darunter:

Unabhängige Hinterradlenkung mit Doppelmotor (mit „Crab-Walk“-Funktion und Wendekreis von nur 5,35 m)

Vehicle Motion Control mit einer Reaktionszeit von 10 Millisekunden

Cell-to-Body-Integration (CTB) für höhere Torsionssteifigkeit (+32 %)

Luftfederung DiSus-A mit Doppelluftkammer

D9 DM-i – Der Super-Hybrid-Luxus-Van

Der D9 DM-i bringt die Super-Hybrid-Technologie ins Premium-Van-Segment und bietet ein First-Class-Reiseerlebnis für sieben Personen.

Ausgestattet mit dem DM-i AWD-System kombiniert er einen 1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor (120 PS) mit drei Elektromotoren zu einer Gesamtleistung von 353 PS (260 kW). Es bietet:

Bis zu 210 km rein elektrische Reichweite (WLTP)

Bis zu 950 km kombinierte Reichweite bei voller Batterie und vollem Tank

Besonders hervorzuheben sind die aussergewöhnlichen „Air Spa“ Zero-Gravity-Sitze in der zweiten Reihe (Neigung bis 152°, 16-Punkt-Massage, Heizung und Belüftung), flexible Innenraumkonfigurationen (bis 2.310 Liter Kofferraumvolumen) sowie ein Devialet-Audiosystem mit 16 Lautsprechern und Dolby Atmos®.

Verfügbarkeit in der Schweiz

Die Modelle Z9GT DM-i und D9 DM-i (Elegance und Ultimate) sind ab Ende April 2026 bei den DENZA Verkaufsstellen in der Schweiz bestellbar. Die ersten Auslieferungen sind für den Sommer 2026 geplant.

Mit diesen beiden Super Hybrid DM-i Modelle stärkt DENZA sein Angebot in der Schweiz und bietet Premium-Lösungen, die Spitzentechnologie, europäische Eleganz, emotionale Fahrdynamik und echte Flexibilität zwischen Elektro- und Benzinbetrieb vereinen. (Denza/mc/hfu)