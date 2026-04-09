BYD lanciert Premium-Marke Denza global

Paris – Denza, die technologieorientierte Premium-Automobilmarke des BYD Konzerns, ist in Paris offiziell als globale Marke lanciert worden. Gleichzeitig wurden die ersten Modelle für die internationalen Märkte bestätigt.

Der globale Rollout von Denza beginnt mit zwei Flaggschiff-Modellen, die unterschiedliche Ansprüche erfüllen: der Denza Z9GT und der Denza D9. Der Z9GT, verfügbar sofort in der Elektroversion und ab Ende April auch als Super Hybrid DM, verbindet die sportliche, dynamische Silhouette eines Sportwagens mit der funktionalen Eleganz eines Kombis. Dank des fortschrittlichsten Drei-Motoren-Systems von Denza bietet der Z9GT atemberaubende Fahrleistungen (0–100 km/h in 2,7 Sekunden in der EV-Version) und aussergewöhnliche Agilität. Hinzu kommt die unabhängige Hinterradlenkung, die innovative Manöver in engen Räumen ermöglicht.

Zu den Bordtechnologien gehören ein 50-Zoll Augmented-Reality-Head-up-Display, ein 17,3-Zoll zentrales Infotainment-Display, das frei vor dem Armaturenbrett schwebt, sowie zwei weitere 13,2-Zoll-Bildschirme – einer für das Fahrerdisplay und einer für den Beifahrer zur Unterhaltung.

D9 DM-i: kombinierte Gesamtreichweite von bis zu 950 km

Der Denza D9 DM-i bringt New-Energy-Eleganz in das Premium-MPV-Segment. Er bietet Platz für sieben Erwachsene mit bis zu 180 cm Körpergrösse, sieben 20-Zoll-Trolleys und sieben Business-Rucksäcke. Das DM-i-System sorgt für Allradantrieb, bis zu 210 km rein elektrische Reichweite und eine kombinierte Gesamtreichweite von bis zu 950 km bei voller Batterie und vollem Tank – und macht sie damit zur First-Class-MPV für den Stadtverkehr ebenso wie für lange Reisen.

Denza D9. (Foto: zvg)

Beide Modelle profitieren von der Partnerschaft mit dem französischen Premium-Audio-Spezialisten Devialet. Die Anlagen (20 Lautsprecher beim Z9GT, 16 beim D9) verbinden modernste Audiotechnologie mit Dolby Atmos und positionieren den Klang präzise im Innenraum. Das Ergebnis ist ein immersives Klangerlebnis mit höchster Detailtreue, Klarheit und Klangtrennung, das Emotionen verstärkt und die Nutzer näher an ihre Inhalte bringt.

6000 Flash-Charging-Stationen in den nächsten 12 Monaten

Die beiden neuen Modelle führen – wie die gesamte Denza-Palette – die Flash-Charging-Technologie nach Europa ein. Mit Leistungen bis zu 1500 kW und basierend auf der zweiten Generation der BYD Blade Battery erfüllt sie das Versprechen „Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3“: von 10 % auf 70 % in fünf Minuten, von 10 % auf 97 % in neun Minuten und selbst bei –30 °C von 20 % auf 97 % in nur 12 Minuten. Anlässlich des Pariser Events bestätigte BYD den Plan, innerhalb der nächsten 12 Monate 6000 Flash-Charging-Stationen ausserhalb Chinas zu errichten, davon 3000 in Europa.

Der initiale Launch von Denza in Europa erfolgt in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Grossbritannien und der Schweiz. Eine rasche Expansion auf mindestens 30 Länder ist bis Ende des Jahres geplant. Das Vertriebsnetz wird bis Ende 2026 mindestens 150 Verkaufsstandorte umfassen. (pd/mc/pg)