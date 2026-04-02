Daniel Craig wird das Gesicht der neuen DENZA Modellreihe für die globale Expansion

Zürich – Die BYD Group gibt bekannt, gemeinsam mit dem britischen Schauspieler Daniel Craig eine neue Kampagne für DENZA, ihrer technologieorientierte Premium-Automobilmarke, zu lancieren. Dies erfolgt im Rahmen der globalen Expansion der Marke im Jahr 2026.

Als weltweit erste Premium-Marke, die sich ausschliesslich auf New-Energy-Vehicles für nachhaltige Mobilität konzentriert, richtet sich DENZA an Kundinnen und Kunden, welche an einer einzigartigen Mischung aus modernster Innovation und europäisch geprägter Designeleganz interessiert sind. In diesem Kontext wird Daniel Craig die Marke repräsentieren und für mehrere Modelle, die im Laufe dieses Jahres lanciert werden, in Marketingmaterialien sowie TV-Kampagnen auftreten.

Die Partnerschaft mit einem der weltweit bekanntesten Schauspieler steht für eine bedeutende internationale Anerkennung von DENZA, das sich auf seine erste Markteinführung in Europa vorbereitet. Diese erfolgt mit dem Flaggschiff Z9GT (Shooting Brake), dessen Präsentation am 8. April im Opernhaus Palais Garnier in Paris stattfindet.

Stella Li, Executive Vice President bei BYD: „Daniel Craig steht für eine kraftvolle Kombination aus Stärke, Raffinesse und Authentizität. Diese Eigenschaften spiegeln perfekt wider, wofür DENZA steht. Während wir die Marke weltweit einführen – in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika – freuen wir uns, einen Schauspieler willkommen zu heissen, dessen Ausstrahlung und Persönlichkeit den Geist von DENZA verkörpern. Gemeinsam möchten wir zeigen, wie Technologie, Design und Emotion zu einer neuen Vision von Premium-Mobilität verschmelzen.“ (BYD/mc/hfu)