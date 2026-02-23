Flux Mobility erweitert sein Geschäftsmodell und lanciert Flux Technology als High-Tech-Engineering-Einheit

Winterthur – Mit Flux Technology erweitert die Flux Mobility AG ihr Geschäfts-modell um einen eigenständigen Entwicklungs- und Beratungsbereich für elektrische Nutz- und Spezialfahrzeuge. Flux geht damit bewusst einen Weg, den nur wenige Unternehmen glaubwürdig abbilden können. Während viele Dienstleister aus der Beratung kommen und Produkte häufig primär aus Projektunterlagen kennen, entsteht Flux Technology aus der Entwicklung und dem Betrieb eigener Produkte. Aus dem Alltagseinsatz, aus der Serien- und Betriebsverantwortung, aus Homologation, Inbetriebnahme und Service. Diese vollständige Kette ist die Grundlage für Entwicklungen, die nicht theoretisch bleiben, sondern in anspruchsvollen Anwendungen Bestand haben.

Seit der Gründung im April 2021 entwickelt Flux Mobility in Winterthur leichte, vollelektrische Nutzfahrzeuge und Speziallösungen auf Basis eines eigenen Plattformkonzepts. Die Fahrzeuge sind bei Gemeinden, Betrieben und Einsatzorganisationen im täglichen Einsatz. Diese Erfahrung aus dem Feld bildet den Kern von Flux Technology und umfasst Systemarchitektur, Hochvolt- und Energieverteilung, E/E-Integration, Fahrdynamik, Sicherheits- und Diagnosestrategien sowie die Absicherung im Betrieb. Im Zentrum steht dabei die Software. In modernen elektrischen Nutzfahrzeugen ist sie nicht ein nachgelagerter Bestandteil, sondern das Element, das die Plattform in ein präzises steuerbares System verwandelt. Sie definiert die Interaktion der Steuergeräte, orchestriert Energie- und Thermomanagement, steuert Lade- und Schutzfunktionen und ermöglicht verlässliche Diagnostik. Damit entscheidet die Software über Reichweite, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und letztlich über die Wirtschaftlichkeit im Flottenbetrieb.

Fokus liegt auf Gesamtentwicklungen

Flux Technology spezialisiert sich darauf, dieses praxiserprobte Know-how weiterzugeben. Der Fokus liegt auf Gesamtentwicklungen, der Integration neuer Systeme in bestehende Architekturen, der Steigerung von Zuverlässigkeit und Effizienz sowie auf der Entwicklung, Validierung und Absicherung von Fahr- und Funktionssoftware. Hinzu kommt eine grosse Erfahrung in Hypercare-Phasen, in der reale Betriebsdaten systematisch ausgewertet, Ursachen schnell eingegrenzt und Verbesserungen kontrolliert in robuste Freigabe- und Update-Prozesse überführt werden. So entstehen Lösungen, die nicht nur im Labor überzeugen, sondern unter realen Lastprofilen stabil laufen, skalierbar sind und sich über den gesamten Lebenszyklus wirtschaftlich betreiben lassen.

Mit der Lancierung von Flux Technology öffnet Flux sein Engineering-Know-how für OEMs, Systemlieferanten, Aufbauhersteller und Flottenbetreiber, die komplexe Elektrifizierungsprogramme unter hohem Zeit- und Kostendruck umsetzen müssen und dabei zugleich höchste Anforderungen an Qualität, Functional Safety, Diagnosefähigkeit und Systemstabilität erfüllen. Flux Technology positioniert sich dabei als High-Tech-Partner an der Schnittstelle von Hardware, Software und Betrieb.

„Wir haben Flux immer als Engineering-Unternehmen mit eigenen Produkten verstanden, die zu den Besten gehören – Flux Technology ist der logische nächste Schritt“, sagt Duga Hoti, Gründer und CEO der Flux Mobility AG. „Unsere Teams kennen den gesamten Zyklus eines Fahrzeuges, von der Architekturentscheidung über die Absicherung bis zur Optimierung bestehender Plattformen. Dieses 360-Grad-Wissen stellen wir jetzt gezielt anderen Unternehmen zur Verfügung.“ (Flux/mc/hfu)