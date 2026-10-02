Hohe Treibstoffpreise stärken Elektroauto-Nachfrage

Bern – Im September wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 21’948 Personenwagen neu zugelassen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus gegenüber dem sehr schwachen Vorjahr auf 2,7 Prozent. Die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen hat im September weiter zugelegt.

Die Plug-in-Hybride (PHEV), die neben einem Verbrennungsmotor auch über einen batteriegestützten Elektroantrieb und eine Auflademöglichkeit über das Stromnetz verfügen – machten im September 10,3 Prozent der Neuzulassungen aus, so wenig wie noch nie in diesem Jahr. Auf der Überholspur sind hingegen die reinelektrische Antriebe (BEV). Sie machten mit 35,7 Prozent erstmals mehr als ein Drittel der Neuzulassungen aus. Die Steckerfahrzeuge (BEV und PHEV) machen seit Anfang Jahr 26,2 bzw. 11,5 Prozent der Neuzulassungen aus. Bald jeder zweite neue Personenwagen (46 Prozent) verfügte im September über eine elektrische Auflademöglichkeit.

Trotz dieser starken Zunahme bleibt die Elektromobilität noch deutlich hinter den Erwartungen aus der Roadmap Elektromobilität 2025 zurück. Die Nachfrage nach Autos mit reinen Benzin- und Diesel-Antrieben nimmt weiter ab, nicht zuletzt wegen den massiv gestiegenen Treibstoffpreisen. (pd/mc/pg)