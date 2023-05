Otto Fischer und Juice spannen zusammen

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, hat mit Otto Fischer als Vertriebspartner jetzt einen direkten Draht zu Elektroinstallateuren in der Schweiz.

Otto Fischer nimmt den JUICE BOOSTER 2 sowie den JUICE BOOSTER 3 air ins reguläre Sortiment auf. Zusätzlich ist der JUICE CHARGER me 3 im ProfShop erhältlich. Juice gewinnt damit einen Vertriebspartner mit schweizweitem Netz und Otto Fischer erweitert sein Angebot um fixe und mobile Wallboxen des Schweizer Herstellers.

Das umfassende Sortiment des führenden Schweizer Elektrogrosshändlers bietet alles, was Installationsbetriebe brauchen. Um auch in Zukunft auf der Höhe der Zeit zu sein, wird das Produktangebot laufend aktualisiert. Ein grosses Augenmerk wird dabei auch auf die Sparte Elektromobilität gelegt, da dies einer der Bereiche mit dem grössten Innovationspotenzial ist. Alessandro Buriola, Leiter Sortimentsentwicklung bei Otto Fischer, ist begeistert: „Wir freuen uns, mit den Produkten von Juice eine Schweizer Marke von Weltrang in unser Portfolio aufzunehmen. Der JUICE BOOSTER 2 und JUICE BOOSTER 3 air sind die einzigen mobilen Wallboxen in unserem Sortiment. Und das aus gutem Grund. Sie sind im Handumdrehen installiert und blitzschnell betriebsbereit. Die Effizienzsteigerung durch einen kaum erwähnenswerten Montageaufwand verschafft Installateuren zusätzliche Kapazitäten. Gleichzeitig bieten sie Endkunden als vollwertiger Ersatz für eine herkömmliche Wallbox ein Mehr an Flexibilität.“

Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice, freut sich über die Partnerschaft: „Mit unseren Produkten für qualitätsbewusste Kunden haben wir uns als zuverlässiger Partner erwiesen. Die Elektroinstallateure mögen unsere Geräte, weil sie Plug-and-Play-fähig sind. Sie kommen ab Werk schon komplett vorkonfiguriert und sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Auch das sonst mühsame Onboarding geht bei unserem JUICE CHARGER me 3 blitzschnell von der Hand: Datenkabel anschliessen, intuitiv über die grafische Benutzeroberfläche mit wenigen Klicks konfigurieren, fertig. Das alles geht ohne komplizierte Handbücher und aufwändige Schulungen vonstatten. Effizienz bei der Arbeit gibt einem einfach ein gutes Gefühl. So sind trotz hohen Arbeitsdrucks ganze Tiefgaragen im Handumdrehen, sicher und fehlerfrei mit modernster Ladeinfrastruktur ausgerüstet – inklusive Lastmanagement, das kostenlos dabei ist.“

Mit der Vertriebspartnerschaft dieser beiden starken Unternehmen ist Juice definitiv im Geschäftskundensektor für den Elektrobedarf angekommen.

Verfügbare Produkte:

JUICE CHARGER me 3: Die smarte 11-kW-Wallbox, lässt sich per Software kostenlos auf eine maximale Ladeleistung von 22 kW aufrüsten. Das Gerät ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und muss nur noch angeschlossen werden („Plug & Play“). Freischalten ist entweder per RFID oder via „Plug & Charge“ (nach ISO 15118) möglich. Eine grafische Benutzeroberfläche erlaubt ein intuitives Onboarding der Ladestationen in wenigen Minuten. Über das JUICE EXO-Backend lassen sich mehrere Geräte verwalten, bis hin zu ganzen Grossgaragen. WLAN und Ethernet sorgen für Konnektivität. Ein dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten ist bereits mit an Bord sowie ein direkt ablesbarer, MID-konformer Stromzähler. Die Ladestation ist optional mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (FI/LS) zur einfachen Integration in Stromverteilungssysteme erhältlich. Der JUICE CHARGER me 3 ist CE-konform nach allen anwendbaren EMV-Richtlinien, bei Aussentemperaturen zwischen -30°C und 50°C einsatzfähig, nach IP67 gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent und damit für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.

JUICE BOOSTER 3 air: Die vollwertige mobile Wallbox im Kleinformat ermöglicht ein- bis dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW und gestattet eine schnelle Erschliessung von Parkarealen bei maximaler Flexibilität für Nutzer. Smarte Funktionen wie ein dynamisches Lastmanagement für bis zu zehn Einheiten, Fern-/Zeitsteuerung, Benutzerverwaltung inkl. RFID-Freischaltung und ein Lade-Logbuch mit Belegfunktion werden über die App j+ pilot erschlossen. Die Funktion des Knopfs am Typ-2-Stecker ist konfigurierbar und ermöglicht zum Beispiel die Freigabe des Ladesteckers, wenn das Auto aufgeschlossen ist. Eine Internetanbindung für das Lastmanagement und Over-the-Air-Updates ist über WLAN gegeben. Die Fehlererkennung für elf interne und externe Fehlerarten löst auch bei übermässiger Leistungsaufnahme des Fahrzeugs oder bei falsch verdrahteten Steckdosen aus. Manche Elektriker verwenden das Gerät sogar bereits als Sicherheitsprüfung von Steckdosen in Gebäuden. Angeschlossen ans Netz wird das 7-in-1-Gerät über proprietäre Adapterstecker am JUICE CONNECTOR mit automatischer Leistungserkennung. Haushaltsstecker (T12/13, CEE 7/7, Typ L [10 A], Typ G) verfügen über einen JUICE CELSIUS Überhitzungsschutz direkt an den Steckerpins. Der JUICE BOOSTER 3 air ist 100 % normkonform, bis zu einer Radlast von drei Tonnen überfahrsicher und zwischen -30°C und 50°C betriebsfähig, stossfest (IK10), staubdicht und in gestecktem Zustand gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt (IP67).

JUICE BOOSTER 2: Die 22-kW-Wallbox ist zuverlässig, robust, leistungsstark und die weltweit erste mobile Ladestation ihrer Leistungsklasse, die vom TÜV SÜD bestätigt normkonform ist. Mehr als 35 Sicherheitsadapterstecker für Haushalts- und Industriesteckdosen sowie Typ-2- und Typ-3-Stecker für öffentliche Ladestationen sorgen für ein weltweit sicheres Laden. Dank der automatischen Leistungserkennung ist eine Überbelastung von Steckdosen ausgeschlossen. Eine zuverlässige Temperaturüberwachung an den Pins der Adapterstecker pausiert die Ladung bei Überhitzung der Steckdose. Verlängerungskabel mit 5 m und 10 m Länge vergrössern den Aktionsradius und sorgen für ein Maximum an Flexibilität. Das macht ihn zu einer schnellen Lösung für alle Fahrzeuge, die mit 22 kW laden und zu einem idealen Ersatzgerät bei Wartezeiten und Servicefällen. Mit der abschliessbaren Halterung wird der mobile Charger zu einer herkömmlichen Wandladestation. Der Booster ist bis zu einer Radlast von drei Tonnen überfahrsicher und in einem Temperaturbereich zwischen -30°C und 50°C betriebsfähig. Er ist stossfest (IK10), staubdicht und in gestecktem Zustand gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt (IP67).

