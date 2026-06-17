Uber plant Robotaxi-Start in Zürich

Zürich – Die US-Fahrdienstplattform Uber und das chinesische Technologieunternehmen WeRide wollen noch 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in der Region Zürich einführen. Damit könnte Zürich zur ersten Schweizer Region werden, in der Fahrgäste autonome Taxis über eine App buchen können.

Der Start steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Fahrten sollen über die Uber-App gebucht werden können. Besonders ist das Vorhaben, weil die Partner nach Madrid innert weniger Wochen bereits den zweiten Robotaxi-Start in Europa ankündigten und die Schweiz als einen ihrer ersten europäischen Märkte ausgewählt haben.

Langfristig soll die Flotte schrittweise ausgebaut und später auch vollständig fahrerlos betrieben werden, wie es hiess. Das Flottenmanagement übernimmt der Zürcher Mobilitätsdienstleister Rydera. WeRide verfügt bereits seit Ende 2025 über eine Bewilligung des Bundesamts für Strassen (Astra) für fahrerlose Testeinsätze in der Region Furttal bei Zürich.

110 Kilometer lange Teststrecke

An verschiedenen Orten, darunter Boppelsen, Otelfingen, Buchs, Dänikon, Würenlos, Killwangen, Hüttikon, Dällikon und Regensdorf wurden bereits Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen durchgeführt. Dies jeweils mit einem Sicherheitsfahrer an Bord und in Zusammenarbeit mit einer lokalen Fahrschule.

Die Testfahrzeuge bedienten ein 110 Kilometer langes Einsatzgebiet mit rund 460 Haltestellen bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Die Robotaxis absolvierten laut WeRide adaptive Fahrübungen unter verschiedenen Verkehrs- und Wetterbedingungen. Damit will das Unternehmen die vollständige Einhaltung der Schweizer Strassenverkehrsordnung sicherstellen.

Im Nahen Osten schon in Betrieb

Mit dem neuen Projekt würde Zürich zu einer von fünf Städten werden, in denen WeRide und Uber im Rahmen ihrer globalen Partnerschaft Robotaxi-Dienste anbieten. Seit Dezember 2024 betreiben die beiden Unternehmen Robotaxi-Angebote im Nahen Osten.

Dazu gehören vollständig fahrerlose kommerzielle Dienste in Abu Dhabi und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie öffentliche Dienste im saudi-arabischen Riad. Langfristig wollen sie weltweit Zehntausende autonome Taxis auf die Strassen bringen. (awp/mc/pg)