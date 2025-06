Interesse an Elektroautos in der Schweiz auf Tiefstand

Lausanne – In der Schweiz hat das Interesse für Elektroautos im vergangenen Jahr nachgelassen. Das Desinteresse war laut einer Erhebung des Vergleichsportals Bonus.ch noch nie so ausgeprägt. Denn mehr als drei Viertel der Bevölkerung plant keinen Kauf eines Stromers. Im Vorjahr waren es mit 74 Prozent noch etwas weniger.

Aktuell wollen laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Vergleichsportals bonus.ch 77 Prozent der Befragten kein Elektrofahrzeug kaufen. Nur 13 Prozent erwägten dies. Vor drei Jahren sei es noch fast ein Viertel gewesen, heisst es weiter. Derweil verfügt ein Zehntel bereits über ein Elektroauto. 2024 waren es acht Prozent, 2023 sieben, 2022 fünf und 2021 erst drei Prozent.

Für den Rückgang des Interesses von Herr und Frau Schweizer an der Elektromobilität gibt es mehrere Gründe. Dazu zählen etwa die Abschaffung der Steuerbefreiung, der Anstieg der Strompreise oder die Reduzierung oder Abschaffung der direkten Subventionen für den Kauf eines wiederaufladbaren Modells.

Dabei erwähnen 27 Prozent der Befragten als Nachteile eines Elektrofahrzeugs die ökologischen Auswirkungen der Batterien – insbesondere bei ihrer Herstellung. Zudem stünden der hohe Anschaffungspreis (24%), die geringe Autonomie (20%) und die unzureichende Ladeinfrastruktur (16%) einer breiteren Akzeptanz entgegen.

Laut den Zahlen von Auto-Schweiz wurden 2024 66’677 Elektrofahrzeugen neu zugelassen. Im Jahr davor waren es 75’690. Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) ist der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge an den Neuzulassungen 2024 auf 19 von 21 Prozent gesunken.

Regionale Unterschiede

Laut der Studie ist das Interesse an Elektroautos in der Deutschschweiz am geringsten: 79 Prozent können sich hier den Kauf eines solchen Fahrzeugs nicht vorstellen. in der Romandie seien es 76 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz 74 Prozent der Befragten. Darüber hinaus seien die Kaufabsichten in der Deutschschweiz geringer (12%) als in der Westschweiz (14%) und in der italienischen Schweiz (16%). Auch beim Besitz eines Elektroautos hinkt die Deutschschweiz (9%) den anderen Regionen (je 10%) hinterher. (awp/mc/ps)