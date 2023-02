Schindler und Migros testen Lieferdienst mit selbstfahrendem Elektrofahrzeug von LOXO

Ebikon – Die Migros, das Schweizer Startup LOXO und Schindler testen zusammen einen neuartigen Lieferservice namens «Migronomous». Das selbstfahrende, mit Elektromotor betriebene Fahrzeug, wurde in der Schweiz entwickelt und bringt ab sofort von der Migros-Filiale Lebensmittel zum Schindler Campus in Ebikon. Es ist das erste Mal, dass ein solch innovativer Lieferdienst auf Schweizer Strassen im Einsatz ist.

Die Migros und Schindler testen den von LOXO gebauten selbstfahrenden Lieferwagen «LOXO Alpha» ab dem 8. Februar 2023 im Rahmen eines Pilotprojektes. Und so funktioniert es: Mitarbeitende von Schindler in Ebikon können online eine Migros-Bestellung aufgeben. Mitarbeitende der Migros-Filiale beladen das Lieferfahrzeug mit den bestellten Produkten, bevor dieses selbstständig, mit maximal 30 km/h, zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler fährt. Dort angekommen, können die Mitarbeitenden von Schindler mit einem Code das Fach mit ihrer Bestellung öffnen und ihre Einkäufe entnehmen.

Vernetzte Transportlösungen

«Wir sind stark daran interessiert, vertikale Mobilität mit innovativen, selbstfahrenden Transportoptionen zu verknüpfen. Vernetzte Transportlösungen können Städte lebenswerter und nachhaltiger machen und einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten», erklärt Christian Studer, Head New Technologies von Schindler.

Der «LOXO Alpha» wurde von Ingenieurinnen und Ingenieuren komplett in der Schweiz entwickelt und gebaut. Es ist das erste selbstfahrende Lieferfahrzeug, das auf einer Schweizer Strasse unterwegs ist. Das Fahrzeug fährt dank Elektromotor emissionsfrei und kann bis zu 64 Einkaufstaschen transportieren. Das Pilotprojekt ist sehr anspruchsvoll. Um maximalen Erfolg zu erlangen, wird das Fahrzeug schrittweise in seine Selbstständigkeit geführt, bis es in der letzten Phase vollständig automatisiert fahren wird. (mc/pg)