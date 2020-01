„A home for you“ – Ein Designhotspot am Zürichseeufer

München / Zürich – Mit seiner modernen Kunstsammlung – zeitgenössisch, international und eigens für das Haus kuratiert – stimmt das noch junge Lifestylehotel Alex Lake Zürich seine Gäste auf das Schweizer Kunstjahr ein. Zwar beginnen die wichtigsten Weltmessen für internationale Kunst wie die Art Basel und das renommierte Event für Gegenwartskunst, die Kunstmesse Zürich, erst im Juni und Oktober 2020 – doch in dem Fünf-Sterne-Hotel am Ufer des Zürichsees kommen Gäste bereits jetzt in den Genuss eindrucksvoller Werke.

„Movement“ lautet der Name der Werke, die die Penthouse-Suiten, Studios und andere Räumlichkeiten des Hotels säumen, entdeckt von der namhaften Agentur für Kunstberatung „Velvenoir“, die das Konzept speziell für Alex Lake Zürich entwickelt hat. Unter dem Motto „A Home for you“ fertigten ausgewählte Künstler aus unterschiedlichen Kulturen Gemälde, Installationen und Dekorationselemente mit dem Ziel, das Lebensgefühl des Zürichsees zu unterstreichen. Herausgekommen ist dabei eine faszinierende Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen, denen jedoch eines gemeinsam ist: Alle Kunstwerke rufen Gefühle hervor, die jeder kennt und jeder mag – sie erinnern an Zuhause, also an einen Ort, der für Vertrautheit, Zugehörigkeit, Sicherheit, Ruhe und das Tanken neuer Energie steht.

„Unsere Vision war es, jeden Gast auf eine besondere Reise mitzunehmen, auf der er neue Verbindungen entdeckt und sich voll und ganz entspannen kann.“

Kunstexpertin Alexandra Schafer, Gründerin und Geschäftsführerin von Velvenoir

Die junge portugiesische Künstlerin Joana Gomes beispielsweise löst mit ihren Malereien auf Papier Grenzen zwischen Kulturen auf und lässt sie zu neuen Kontexten verschmelzen. Ihre vier Werke sind in den Penthouse-Suite sowie am Spa-Eingang zu bewundern.

Auf den lichtdurchfluteten Fluren bleibt der Blick an sieben beeindruckenden Tongefässen aus der südafrikanischen Provinz Kwazulu-Natal hängen. Diese brachte Kunstkuratorin Inês Valle aus dem Tugela-Tal mit, wo sie auf traditionelle Art von Zulu-Frauen der angesehensten Töpferfamilie Magwaza hergestellt wurden. Ihre Kunstwerke mit den typischen dekorativen Elementen sind in etlichen Museen und Kunstgalerien im südlichen Afrika ausgestellt.

International ist die serbische Künstlerin Dusica Pejic tätig, deren Zeichnungen in einigen der Studios sowie in der Business Lounge im Alex Lake Zürich zu bewundern sind.

Einen besonderen Hingucker stellen die 150 aus den Wänden wachsenden Keramikblüten von Bradley Sabin dar, der in den USA in Louisiana wirkt und lebt. Seine filigranen Installationen, die von der Weite oftmals wie ein Schmetterlingsschwarm aussehen, sind seit vielen Jahren in internationalen Galerien zu bestaunen. Nun verzaubern sie nicht nur den Flur im Souterrain, der von der Rezeption bis zu den Treppen des im Juli 2019 eröffneten Designhotels ins Restaurant führt, sondern auch jeden Hotelgast. (segara Kommunikation/mc/kbo)

Alex Lake Zürich