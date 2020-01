CENK gewinnt Comedy Club Award

Zug – An der Comedy Club Award Show in DAS ZELT in Zug hat sich der sympathische Winterthurer (32) gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt. Cenk Korkmaz alias CENK wird zusammen mit Birgit Steinegger, Fabian Unteregger und Michel Gammenthaler im Comedy Club 20 in der ganzen Schweiz auftreten. Premiere wird am 18. März 2020 in Lachen gefeiert.

CENK trumpfte sowohl bei der Jury rund um DAS ZELT-Direktor Adrian Steiner als auch beim Publikum gross auf. Seine Performance, die gespickt war mit ironischen Geschichten aus dem Alltag, bescherte dem Newcomer viele Lacher. CENK zeigte sich hocherfreut über den überraschenden Gewinn: «Krass. Einfach nur Krass! Bin mega überwältigt und freue mich sehr, dass ich nun die Chance erhalte, in der ganzen Schweiz auftreten zu können!»

Cenk Korkmaz arbeitet momentan in einer grossen Zürcher Werbeagentur als Junior Texter und schreibt für sein Bühnenprogramm sämtliche Texte selber. Erste Tour-Erfahrungen sammelt er zurzeit im Vorprogramm von Joël von Mutzenbechers Programm «Feel Good Comedian». (eggliwintsch/mc/kbo)

Tourneedaten Comedy Club 2020:

18.03.2020 Lachen

15.04.2020 Zürich

25.04.2020 Windisch

27.05.2020 Basel

04.06.2020 Brunnen

20.10.2020 Aarau

12.11.2020 Luzern

16.12.2020 Bern



Vorverkauf: ticketcorner.ch