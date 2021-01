CH-Benzinpreise sinken um 5 Rappen pro Liter

Die Benzin-Preise an den internationalen Märkten wiesen in letzter Zeit eine sinkende Tendenz auf, teilte Migrol am Montag mit. Deshalb sei es möglich, den Preisvorteil ab Dienstag auch an die Kunden weiterzugeben.

Dieselpreise bleiben unverändert

Auch andere Ölkonzerne ziehen nach und senken ihre Säulenpreise für Bleifrei 95 und 98 um 5 Rappen. BP gibt neben den gesunkenen Produktepreisen auch die billigeren Rheinfrachten an. Die Dieselpreise bleiben vorerst unverändert.

Um 10 Rappen erhöht

Nach dem Hurrikan „Katrina“ haben die meisten Gesellschaften die Preise für bleifreies Benzin um 10 Rappen und für Diesel um 3 Rappen pro Liter erhöht. (awp/mc/gh)