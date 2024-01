Faigle AG übernimmt die Rumox AG

Zürich – Nachdem die Faigle AG anfangs 2023 die Sysprint AG übernommen hat, baut sie ihre Marktposition weiter aus und übernimmt per 1. Januar 2024 die Managed Print Service Spezialistin Rumox AG mit Sitz in Zürich.

Zu den Schwerpunkten der 1996 gegründeten Firma zählen Beratung, Verkauf, Integration sowie Wartung von Druckern und Multifunktionsgeräten. Das kompetente Team verfügt über eine grosse Branchenerfahrung. Andres Iten, Verwaltungsratspräsident der Faigle AG, hält fest: «Mit der Übernahme der Rumox AG freut sich die Faigle Gruppe über einen Zuwachs mit einem in der Branche bestens verankerten und erfolgreichen Unternehmen, das sich im Markt eine herausragende Stellung erarbeitet hat. Wir sind überzeugt, dass wir unsere bestehenden und neuen Kunden mit vereinten Kräften noch besser mit innovativen Lösungen begeistern und in der digitalen Transformation begleiten können.»

Die Rumox AG wird als eigenständige Firma bestehen bleiben. Italino Ruggiero, Gründer und bisheriger Inhaber, wird weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats sein. Somit ist für Kontinuität gesorgt.

Übereinstimmende Geschäftsphilosophie als ausschlaggebendes Kriterium

Dank ihrer Nähe zu den Kunden, ihrer Flexibiliät und ihren massgeschneiderten Lösungen hat sich die Rumox AG in der Deutschschweiz in allen Kundensegmenten einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Geschäftsführer Italino Ruggiero erläutert: «Bei der Rumox AG sprechen wir nicht nur von Kundennähe, wir leben sie auch.» Diese Philosophie schätzt Andres Iten genauso: «In den zahlreichen Gesprächen, die unserem Handschlag vorangegangen sind, durften wir herausspüren, dass es in erster Linie die übereinstimmende Geschäftsphilosophie ist, die den Ausschlag gegeben hat. Die Rumox AG passt deshalb perfekt in die Faigle Gruppe. Künftig werden wir gemeinsam auf unseren Stärken aufbauen.» Nachhaltigkeit und Sicherheit sind nebst der Digitalisierungswelle ein wichtiges Thema. In allen diesen Bereichen bietet Rumox individuelle, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen.

Individuelle Qualitäts-Servicepakete

Rumox erbringt alle klassischen Service- und Supportdienstleistungen für Druck- und Multifunktionssysteme von verschiedenen Herstellern. Dazu kommen Angebote wie die Planung und Implementierung von Output-Management-Lösungen sowie entsprechende Schulungen. «Mit individuellen Servicepaketen bieten wir die richtige Qualität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wir übernehmen die Verantwortung für die gesamte Output-Peripherie», sagt Ruggiero.

Dank Faigle die Potenziale ausschöpfen

Faigle ist der grösste herstellerunabhängige Anbieter von Managed Print Services der Schweiz und führender Partner für Geschäftsprozessdigitalisierung, Managed Print Solutions und Business Process Outsourcing. Faigle unterstützt Unternehmen, ihre Potenziale der digitalen Transformation auszuschöpfen. Dabei denkt und handelt Faigle zukunftsorientiert und kombiniert Expertise mit einem einzigartigen Lösungsspektrum. Dank mehr als 90 Jahren Erfahrung kennt das Unternehmen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Gemeinsam werden massgeschneiderte Lösungen entwickelt, die den Geschäftsalltag erleichtern. (Faigle/mc/hfu)

Faigle