Fortinet kehrt zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums zum Thema Cybersicherheit zurück

Genf – Fortinet® (NASDAQ: FTNT), der weltweite Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der die Konvergenz von Netzwerken und Sicherheit vorantreibt, gab bekannt, dass das Unternehmen vom 11. bis 13. November wieder am Annual Meeting on Cybersecurity des Weltwirtschaftsforums in Genf, Schweiz, teilnehmen wird.

Fortinet ist Gründungsmitglied des Centers for Cybersecurity des Forums und wird erneut an der jährlich stattfindenden Veranstaltung teilnehmen, die weltweit führende Vertreter aus Wirtschaft, Regierung, internationalen Organisationen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern und die kollektive Cyber-Resilienz zu verbessern.

Derek Manky, Fortinet Chief Security Strategist und VP of Global Threat Intelligence, wird am 13. November als Moderator einer Podiumsdiskussion über die Bekämpfung von Cyberkriminalität durch öffentlich-private Partnerschaften seine Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben. Neben seiner aktiven Rolle im Forum und dem Centre for Cybersecurity’s Partnership Against Cybercrime und der Cybercrime Atlas initiative ist Derek aktiv an globalen Threat Intelligence Initiativen beteiligt, darunter NATO NICP, INTERPOL Expert Working Group, dem Cyber Threat Alliance und FIRST, die alle darauf abzielen, die Zukunft von umsetzbaren Bedrohungsdaten und proaktiven Sicherheitsstrategien zu gestalten.

Im vergangenen Jahr hat Fortinet als führender Beitrag zur Cybercrime Atlas-Initiative daran mitgewirkt, neue Ansätze zur Beschleunigung des Kampfes gegen Cyberkriminalität zu fördern. Es wurden beträchtliche Fortschritte erzielt: Die Cybercrime Atlas-Gemeinschaft hat mehr als 10’000 verwertbare Datenpunkte geprüft, sieben Informationspakete zur Unterstützung von Cyberverteidigern erstellt und zwei grenzüberschreitende Störungskampagnen durch die Forschungs- und Informationsarbeit der Gruppe unterstützt.

Sitzungsdetails

Titel: Besser, Schneller, Stärker: Accelerating Operational Collaborations to Disrupt Cybercrime

Wann: November 13, 2024, 10:30 Uhr MEZ

Wo: Hauptsitz des Weltwirtschaftsforums, Genf, Schweiz



Überblick: Die operative Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität führt im Jahr 2024 zu Verhaftungen und zur Ausschaltung großer krimineller Netzwerke. Allerdings arbeiten wir noch nicht in einem Ausmass und mit einer Geschwindigkeit zusammen, die den Kriminellen einen Strich durch die Rechnung machen würde. Diese Sitzung bietet Einblicke, wie die Lehren aus erfolgreichen operativen Kooperationen auf der ganzen Welt genutzt werden können, um Cyberkriminelle im Jahr 2025 systematisch zu stören.



Sprecher:

Derek Manky, Chief Security Strategist und VP of Global Threat Intelligence, Fortinet (Moderator)

Edvardas Šileris, Leiter, Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität (EC3), Europol

Brigadegeneral Oleksandr Potii, Stellvertretender Vorsitzender, Staatlicher Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz der Ukraine

Craig Rice, Vorstandsvorsitzender, Cyber Defence Alliance

Samantha Kight, Leiterin, Industriesicherheit, Global System for Mobile Communications Association (GSMA)

Mehr über das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums zur Cybersicherheit

In einem sich rasch entwickelnden Cyberspace, in dem Innovation und Technologie die Grenzen immer wieder neu definieren, entsteht eine systemische Ungleichheit, wenn es um die Fähigkeit von Organisationen und Ländern geht, die Vorteile des technologischen Fortschritts zu schützen.

Laut dem Global Cybersecurity Outlook 2024 des Weltwirtschaftsforums ist die Zahl der Organisationen, die ein Mindestmass an Cyber-Resilienz aufrechterhalten, um 30 % gesunken. Dieser Rückgang hat die Qualifikationslücke bei den Cyberfähigkeiten der Unternehmen weiter vergrößert. Die mit dieser wachsenden technologischen Kluft verbundenen Risiken bedrohen das gesamte Ökosystem und wirken sich unverhältnismäßig stark auf die ohnehin schon Gefährdeten aus.

Vor diesem Hintergrund wird die Jahrestagung zur Cybersicherheit 2024 mehr als 150 der weltweit führenden Cybersicherheitsexperten aus Wirtschaft, Regierung, internationalen Organisationen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenbringen, um die Zusammenarbeit zu fördern, damit der Cyberspace für alle sicherer und widerstandsfähiger wird. (Fortinet/mc/hfu)

