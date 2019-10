GaultMillau-Auszeichnung für Churer „Da Noi“

Chur – Das auf mediterrane und italienische Küche spezialisierte Churer Restaurant „Da Noi“ ist als Neuling mit 13 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet worden. Die kleine, kreativ wechselnde Karte bietet hohe Qualität zu fairen Preisen.

Küchenchef Eduardo da Silva und Gastgeber Toni Curdin Foppa haben als Tandem seit einem Jahr im „Da Noi“ ein neues kulinarisches Zuhause in Chur geschaffen. Die GaultMillau-Punkte nehmen Sie als Motivation, weiter konsequent ihren Weg zu gehen: sie setzen auf mediterrane Küche, frische Produkte und à la Minute-Gerichte.

Von der Küche zum Gast

Wer 24 Jahre im lebhaften und malerischen Trastevere-Quartier in Rom gekocht hat, bringt authentische mediterrane Küche auf den Teller – auch wenn er die ersten 18 Jahre in Brasilien aufgewachsen ist. Küchenchef Eduardo da Silva lebt erst seit zwei Jahren in Chur und hat von Gastgeber Toni Curdin Foppa die Chance erhalten, im „Da Noi“ seine Leidenschaft für moderne und frische mediterrane Küche neu umzusetzen. Die beiden bilden ein erfolgreiches Gespann: denn im „Da Noi“ wird die Küche eng mit dem Gast verbunden. Toni Curdin Foppa weiss als gelernter Koch, was auf den Teller kommt. Und Edoardo da Silva schätzt es, wenn sein Chef und Gastgeber mit ihm zusammen ständig neue Gerichte entwickelt. Das braucht es auch, denn das Angebot im „Da Noi“ wird alle drei bis fünf Wochen komplett erneuert. Unterstützt werden die beiden vom Team mit Chef de Service Armin Politschnig. Er fügt dem italienisch-bündnerischen Ambiente noch den österreichischen Charme hinzu.

99 preiswerte Weine

Die Weinkarte des „Da Noi“ verdeutlicht die gelebte Leidenschaft für hochstehende Produkte zu äusserst vernünftigen Konditionen. 99 Weine finden sich auf der Karte. Der Schwerpunkt liegt natürlich in Italien, wobei auch bekannte Weine aus Spanien und Frankreich sowie der Bündner Herrschaft angeboten werden. (PlusKom/mc/kbo)

Da Noi