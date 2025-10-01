KKL Luzern: The Sound of Epic Anime – Tickets zu gewinnen

Luzern – Musik aus Demon Slayer, Naruto, Attack on Titan, One Piece, Studio Ghibli, Dragon Ball, Jojo’s Bizarre Adventure, Neon Genesis Evangelion u. a.

Eine musikalische Zeitreise durch die Welt des Anime erwartet dich! «The Sound of Epic Anime» vereint die bewegendsten Melodien und mitreissendsten Soundtracks der japanischen Animationskunst in einem spektakulären Konzerterlebnis. Unter der Leitung von Ludwig Wicki lassen das 21st Century Orchestra und der 21st Century Chorus die musikalischen Schätze von Studio Ghibli, die packenden Themes aus Naruto und Demon Slayer sowie die unvergesslichen Klänge aus One Piece, Dragon Ball und mehr in vollendeter Orchesterpracht erklingen.

Die Anime-Kultur hat sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt, das durch seine künstlerische Vielfalt besticht: Von berührenden Geschichten über actiongeladene Abenteuer bis hin zu komplexen Dramen spricht das Genre Menschen aller Altersgruppen an. Dieses Konzert ist eine Einladung, die emotionale Kraft der Anime-Musik zu entdecken – egal ob du mit Klassikern wie Heidi aufgewachsen bist oder die neuesten Serien verfolgst.

Konzertante Aufführung, ohne Leinwand

KKL Luzern, Konzertsaal

Donnerstag, 27. November 2025, 19.30 Uhr

Freitag, 28. November 2025, 19.30 Uhr

21st Century Orchestra & Chorus

Ludwig Wicki – Leitung

Ab CHF 54 bis CHF 155

Tickets: Tel. +41 41 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch