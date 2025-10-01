KKL Luzern: The Sound of Epic Anime – Tickets zu gewinnen
Luzern – Musik aus Demon Slayer, Naruto, Attack on Titan, One Piece, Studio Ghibli, Dragon Ball, Jojo’s Bizarre Adventure, Neon Genesis Evangelion u. a.
Eine musikalische Zeitreise durch die Welt des Anime erwartet dich! «The Sound of Epic Anime» vereint die bewegendsten Melodien und mitreissendsten Soundtracks der japanischen Animationskunst in einem spektakulären Konzerterlebnis. Unter der Leitung von Ludwig Wicki lassen das 21st Century Orchestra und der 21st Century Chorus die musikalischen Schätze von Studio Ghibli, die packenden Themes aus Naruto und Demon Slayer sowie die unvergesslichen Klänge aus One Piece, Dragon Ball und mehr in vollendeter Orchesterpracht erklingen.
Die Anime-Kultur hat sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt, das durch seine künstlerische Vielfalt besticht: Von berührenden Geschichten über actiongeladene Abenteuer bis hin zu komplexen Dramen spricht das Genre Menschen aller Altersgruppen an. Dieses Konzert ist eine Einladung, die emotionale Kraft der Anime-Musik zu entdecken – egal ob du mit Klassikern wie Heidi aufgewachsen bist oder die neuesten Serien verfolgst.
Konzertante Aufführung, ohne Leinwand
KKL Luzern, Konzertsaal
Donnerstag, 27. November 2025, 19.30 Uhr
Freitag, 28. November 2025, 19.30 Uhr
21st Century Orchestra & Chorus
Ludwig Wicki – Leitung
Ab CHF 54 bis CHF 155
Tickets: Tel. +41 41 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch
|Moneycab verlost 2×2 Tickets für das Konzert vom 27.11.2025, 19.30 Uhr
Schreiben Sei uns ein e-Mail mit Ihrer Adresse, an welches wir im Fall des Gewinnes die Tickets zustellen können, an unsere Adresse [email protected], Stichwort «KKL».
Ihre Adressdaten werden nach der Verlosung sofort wieder gelöscht und zu keinem anderen Zweck verwendet.