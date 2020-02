Kunstraum Engländerbau: Lichte STEINE. Interieur mit Wolke und Horizont

Vaduz – Die Ausstellung im Engländerbau in Vaduz ermöglicht einen Blick in die konzentrierte und sinnlich-reflektierte Arbeit von Hannes Ludescher (*1946, Feldkirch). Ludescher ist um eine unaufgeregte An­näherung an seine Arbeit bemüht, fordert aber die genaue Beobachtung und ein sich darauf einlassen.

Mit „Lichte STEINE. Interieur mit Wolke und Horizont“ taucht der Besucher in bisher ungesehene und ungehörte Mikro-­ und Makrokosmen ein, die im Nebeneinander neue und zugleich spannende Fragen zu So-Sein, Verantwortung und Veränderung aufwerfen. In seinen Werken hält Hannes Ludescher berechnete Erkundungen fest und sensibilisiert für Elementares: unbeachtet, unterschätzt, fast verschwindend. Im Engländerbau lassen seine Steine – Vergrösserungen aus Hasel, Bambus und Papier – die Schwere am Boden und erobern den weissen, weiten Saal. Sie haben ihren Ursprung im Wasser oder sind vom Wasser geformt. Dieses Element erlebt der Besucher als langen Meereshorizont und in stetiger Veränderung auf einer Videoskulptur.

Lichte STEINE. Interieur mit Wolke und Horizont; freier Einritt.

Hannes Ludescher (A), 14.01.2020 bis 08.03.2020

Kunstraum Engländerbau